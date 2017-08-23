Эксперты спрогнозировали перегруппировку сил в команде Владимира Путина после 2018 года
Политологи холдинга «Минченко консалтинг» подготовили доклад о том, как изменится расклад политических сил после выборов президента 2018 года. Эксперты оценили шансы действующих политических «тяжеловесов» остаться в составе так называемого Политбюро 2.0
Политологи холдинга «Минченко консалтинг» подготовили доклад о том, как изменится расклад политических сил после выборов президента 2018 года. Эксперты оценили шансы действующих политических «тяжеловесов» остаться в составе так называемого Политбюро 2.0.
Так, наиболее устойчивые позиции у премьер-министра Дмитрия Медведева и у министра обороны Сергея Шойгу. Зато позиции главы госкомпании «Роснефть» Игоря Сечина, спикера Госдумы Вячеслава Володина и бизнесмена Аркадия Ротенберга после 2018 года могут ослабнуть.
После выборов 2018 года Дмитрий Медведев либо сохранит должность главы правительства, либо будет назначен главой Верховного суда, либо возглавит «Газпром» или «Роснефть».
Сергей Шойгу в 2018 году может возглавить суперминистерство, созданное путем слияния Минобороны и МЧС.
Укрепит свои позиции и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Эксперты уверены, что «группа Чемезова» будет одним из ключевых элитных игроков.
Высокие шансы сохраниться в качестве члена Политбюро 2.0, по мнению авторов, есть и у акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука и мэра Москвы Сергея Собянина. Последний имеет понятный проект на весь период следующего президентского срока - реновацию жилого фонда.
В свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и бизнесмен Аркадий Ротенберг, которые пока еще являются очень влиятельными людьми, могут ослабить свои позиции после 2018 года.
В докладе политологов также перечислены несколько кандидатов в члены Политбюро 2.0, позиции которых могут укрепиться. Это глава кремлевской администрации Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, Алексей Кудрин, вице-премьер Юрий Трутнев, глава Нацгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя доклад, обнаружил признаки «серьезного психического расстройства» у его авторов.
«Я не знаю, есть ли расстройство у Минченко, но у меня есть сомнение в адекватности его прогноза. Это мания величия — расставлять людей по местам: этого я вычеркну, а этого повышу, а другого понижу», — заявил Леонтьев РБК.