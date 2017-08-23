Меню
Политика
Смертность от гриппа возросла в три раза
Политика
23 августа 12:59

Эксперты спрогнозировали перегруппировку сил в команде Владимира Путина после 2018 года

Политологи холдинга «Минченко консалтинг» подготовили доклад о том, как изменится расклад политических сил после выборов президента 2018 года. Эксперты оценили шансы действующих политических «тяжеловесов» остаться в составе так называемого Политбюро 2.0

Фото: Uznayvse.ru

Политологи холдинга «Минченко консалтинг» подготовили доклад о том, как изменится расклад политических сил после выборов президента 2018 года. Эксперты оценили шансы действующих политических «тяжеловесов»  остаться в составе так называемого Политбюро 2.0.

Так, наиболее устойчивые позиции у премьер-министра Дмитрия Медведева и у министра обороны Сергея Шойгу. Зато позиции главы госкомпании «Роснефть» Игоря Сечина, спикера Госдумы Вячеслава Володина и бизнесмена Аркадия Ротенберга после 2018 года могут ослабнуть.

После выборов 2018 года Дмитрий Медведев либо сохранит должность главы правительства, либо будет назначен главой Верховного суда, либо возглавит «Газпром» или «Роснефть».

Сергей Шойгу в 2018 году может возглавить суперминистерство, созданное путем слияния Минобороны и МЧС.   

Укрепит свои позиции и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Эксперты уверены, что «группа Чемезова» будет одним из ключевых элитных игроков.

Высокие шансы сохраниться в качестве члена Политбюро 2.0, по мнению авторов, есть и у акционера банка «Россия»  Юрия Ковальчука и мэра Москвы Сергея Собянина. Последний имеет понятный проект на весь период следующего президентского срока - реновацию жилого фонда.

В свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин,  спикер Госдумы Вячеслав Володин и бизнесмен Аркадий Ротенберг, которые пока еще являются очень влиятельными людьми, могут ослабить свои позиции после 2018 года.

В докладе политологов также перечислены несколько кандидатов в члены Политбюро 2.0, позиции которых могут укрепиться. Это глава кремлевской администрации Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, Алексей Кудрин, вице-премьер Юрий Трутнев, глава Нацгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя доклад, обнаружил признаки «серьезного психического расстройства» у его авторов.

«Я не знаю, есть ли расстройство у Минченко, но у меня есть сомнение в адекватности его прогноза. Это мания величия — расставлять людей по местам: этого я вычеркну, а этого повышу, а другого понижу», — заявил Леонтьев РБК.

Материалы по теме
Прокуратура проверит отсутствие у Владимира Путина спасательного жилета во время рыбалки
Глава Hermitage Capital назвал Владимира Путина самым богатым человеком в мире
«Часы Путина» на аукционе в Монако продали неизвестному покупателю за миллион евро
Сейчас на главной
здравоохранение
Помолясь – продолжим убивать?
Брянский перинатальный продолжает оставаться в центре скандалов и после своего повторного открытия. Не успело начаться следствие после массовой гибели новорожденных, как центр вновь заработал.
Горячие новости
Насильно мил будешь
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил курс на сокращение числа разводов. Чиновникам поручено мирить людей, которые расстались и хотят развестись. В настоящее время примирением супругов занимаются специальные комиссии при участии религиозных деятелей
Горячие новости
Режиссера Кирилла Серебренникова поместили в СИЗО «Матросская тишина»
Режиссер Кирилл Серебренников, задержанный во вторник в рамках уголовного дела о мошенничестве, после допроса был помещен в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил телеканалу «Дождь» его адвокат Дмитрий Харитонов
Авторская колонка
Вероятное и неочевидное
Разговоры про терроризм очень удобно вести, когда что-то взорвали в Сирии или раздавили людей грузовиком в Испании, Германии или Франции. Когда что-то происходит у нас, то говорить про терроризм сразу становится неловко.
Орехъ Антон
правосудие
Новинка от российского правосудия: без вины виноватые
Об этой истории сейчас кричат все СМИ. Еще бы – в Карелии в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело, в котором нет ни одного нарушения закона и нет ни одного доказательства вины обвиняемых.
Горячие новости
Режиссера Кирилла Серебренникова задержали по делу о хищении
На сайте Следственного комитета сообщается, что худруку «Гоголь-центра» инкриминируют хищение не менее 68 млн рублей. Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
Горячие новости
Синоптики пообещали москвичам резкое похолодание после 30-градусной жары
В Москве и Московской области 30-градусная жара сменится дождливой и ветренной погодой. Уже в среду, 23 августа, в столичный регион придут дожди с грозами, градом и порывистым ветром
Горячие новости
Это были «бандиты из 90-х»
Правоохранительные органы назвали предварительную причину крупного пожара в частном секторе Ростова-на-Дону, в результате которого сгорело несколько жилых домов. Пожар начался из-за короткого замыкания в брошенных домах, расположенных рядом
уровень жизни
Пора делить
Работаете как вол, но до сих пор не нажили ничего, кроме язвы желудка? Все в порядке: вы не лузер, вы просто в тренде (не российском даже — в мировом). Благодаря sharing economy скоро вообще не останется собственности
Горячие новости
Россияне остались без американских виз
Посольства США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России. В дипмиссии США отметили, что выдача виз возобновится с 1 сентября, но в сокращенном объеме и только в Москве
Горячие новости
«Бабье лето» придет в Москву в сентябре
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья «бабье лето». Придет оно в сентябре, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, в сентябре ожидаются «всплески тепла»
Горячие новости
Велика Россия, а выбрать не из кого
Политологи составили список возможных преемников действующего президента. В первую тройку потенциальных сменщиков президента вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Горячие новости
​Никаких нарушений не было
Арбитражный суд Москвы отказал немецкой компании Siemens в введении обеспечительных мер и наложении ареста на четыре газовых турбины, которые были поставлены в республику Крым в нарушении санкционного режима
Горячие новости
«Исламское государство» финансировало теракты в Европе через компании из Уэльса
Спецслужбы выяснили некоторые подробности о теракте на туристической улице Рамбла в Барселоне. Спецслужбы установили, что запрещенная в России организация «Исламское государство» для финансирования терактов в Испании и других городах Европы
Горячие новости
Террористы планировали три атаки в Барселоне
Спецслужбы Испании рассказали о планах террористов, которые устроили атаку на туристической улице Рамбла в Барселоне. Злоумышленники планировали совершить три атаки. В частности, целью террористов был собор Саграда-Фамилия
Горячие новости
В Сургуте вооруженный ножом мужчина напал на прохожих
Информация о личности нападавшего разнится. По данным портала Life, резню устроил 23-летний Бобичел Абдурахманов. По другим данным, нападавшим является 19-летний Артур Гаджиев
Горячие новости
Московские власти отменили тендер на ремонт дорог стоимостью 4,7 млрд рублей
Московское предприятие ГБУ «Автомобильные дороги» отменило тендер на ремонт дорог на общую сумму 4,7 млрд рублей. Конкурс был отменен по требованию Федеральной антимонопольной службы, которая усмотрела нарушения в документации
брак
Свадьба под расчет
Организация свадьбы может вылиться в круглую сумму, свидетельствует опрос участников этого рынка. Каковы основные статьи расходов на праздник и какие существуют финансовые решения для будущих молодоженов?