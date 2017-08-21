Эксперты составили рейтинг потенциальных преемников президента Владимира Путина
Политологи составили список возможных преемников действующего президента Владимира Путина. В первую тройку потенциальных сменщиков президента вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Российские политологи составили список возможных преемников действующего президента Владимира Путина. В первую тройку потенциальных сменщиков президента вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
По данным фонда «Петербургская политика», всего в список потенциальных преемников главы государства вошли 20 человек. Возглавил этот список премьер Дмитрий Медведев, который в целом уже оправился от информационных атака на свою персону. Речь в первую очередь идет о расследовании Фонда борьбы с коррупцией об усадьбах и виноградниках главы правительства. Данное расследование стало поводом для массовых антикоррупционных митингов, которые прошли во многих городах 26 марта и 12 июня.
Политологи отмечают, что Медведеву удалось остановить «негативную рейтинговую динамику» о чем может свидетельствовать совместное с Владимиром Путиным появление в Крыму.
На второе место в списке преемников эксперты фонда поставили мэра Москвы Сергея Собянина, несмотря на его низкую популярности среди жителей столицы. Москвичи критикуют мэра за платные парковки, зона которых расширилась до спальных районов, бесконечный ремонт тротуаров за миллиарды бюджетных рублей и программу по массовому сносу старых домов преимущественно в перспективных районах города.
Эксперты же считают, что Собянину удалось снизить «накал страстей в связи с реновацией в Москве и переключить внимание на позиционирование московских муниципальных выборов как образцовых с точки зрения конкурентности».
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин занял в рейтинге третье место. По данным экспертов, Дюмин ранее был сотрудником службы безопасности Путина и пользовался его доверием.
Еще один возможный преемник президента - это министр обороны Сергей Шойгу, который еще будучи министром чрезвычайных ситуаций был достаточно популярным министром у населения.
Замыкает пятерку лидеров рейтинга преемников спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Политологи отметили ее выживаемость в политике.
ПОтенциальными преемниками президента также назвали экс-министра финансов Алексея Кудрина, руководителя президентской администрации Антона Вайно и его первого зама Сергея Кириенко, спикера нижней палаты Вячеслава Володина и президента «Роснефти» Игоря Сечина.
Преемников политологи оценивали по пяти критериям, в том числе по присутствию в СМИ, элитным ожиданиям, публичной активности и неконфликтности.