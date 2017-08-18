Алексей Навальный рассказал о роскошной жизни безработного сына Дмитрия Пескова
Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал очередное расследование, фигурантом которого стал сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В расследовании говорится о том, что Николай Чоулз ведет роскошный образ жизни
Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал очередное расследование, фигурантом которого стал сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В расследовании говорится о том, что Николай Чоулз ведет роскошный образ жизни как в Москве, так и за границей. Сам Чоулз назвал расследование провокацией.
По данным Алексея Навального, сын пресс-секретаря президента Николай Чоулз в Великобритании не учился ни в одном престижном вузе, но зато фигурирует в базе данных британского суда. По обвинению в нанесении телесных повреждений и краже в 2009 году его приговорили к 15 месяцам тюрьмы для несовершеннолетних.
В 2014 году Николай Чоулз вернулся в Москву и приобрел в столице квартиру площадью 110 кв. м с видом на «Москва-сити» на Большой Дорогомиловской улице. Через год Чоулз купил еще одну квартиру на Рублевском шоссе в престижном поселке Горки-10.
В профиле Facebook Чоулза сообщается, что он является «креативным директором» промоутерской компании Fight Nights, но авторам расследования он рассказал, что сейчас нигде не работает. Молодой человек увлекается конным спортом, летает частными самолетами, имеет целый автопарк машин люкс-класса.
«Так работает страна и так устроены социальные лифты. Вы можете получить отличное образование и быть ужасно трудолюбивым, но в этой системе, скажем честно, вам все равно мало что светит. А если вы живете в регионе, то не светит вообще ничего. Зато перед чуваком без образования и с тюремным прошлым за ограбление двери лифта сразу открываются и его везут на этаж, где наливают шампанское и дарят «Феррари», - написал Алексей Навальный в своем блоге.
Николай Чоулз заявил, что расследование о нем является провокацией. «Это кошмар какой-то просто. Ну, а чем еще можно считать это? Ужас», - заявил сын пресс-секретаря президента, слова которого приводит РБК.