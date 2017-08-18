Меню
Политика
Денег? Нет. Олимпиаду? Да
Политика
18 августа 00:15

Алексей Навальный рассказал о роскошной жизни безработного сына Дмитрия Пескова

Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал очередное расследование, фигурантом которого стал сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В расследовании говорится о том, что Николай Чоулз ведет роскошный образ жизни

Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал очередное расследование, фигурантом которого стал сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В расследовании говорится о том, что Николай Чоулз ведет роскошный образ жизни как в Москве, так и за границей. Сам Чоулз назвал расследование провокацией.

По данным Алексея Навального, сын пресс-секретаря президента Николай Чоулз в Великобритании не учился ни в одном престижном вузе, но зато фигурирует в базе данных британского суда. По обвинению в нанесении телесных повреждений и краже в 2009 году его приговорили к 15 месяцам тюрьмы для несовершеннолетних.

В 2014 году Николай Чоулз вернулся в Москву и приобрел в столице квартиру площадью 110 кв. м с видом на «Москва-сити» на Большой Дорогомиловской улице. Через год Чоулз купил еще одну квартиру на Рублевском шоссе в престижном поселке Горки-10.

В профиле Facebook Чоулза сообщается, что он является «креативным директором» промоутерской компании Fight Nights, но авторам расследования он рассказал, что сейчас нигде не работает. Молодой человек увлекается конным спортом, летает частными самолетами, имеет целый автопарк машин люкс-класса.

«Так работает страна и так устроены социальные лифты. Вы можете получить отличное образование и быть ужасно трудолюбивым, но в этой системе, скажем честно, вам все равно мало что светит. А если вы живете в регионе, то не светит вообще ничего. Зато перед чуваком без образования и с тюремным прошлым за ограбление двери лифта сразу открываются и его везут на этаж, где наливают шампанское и дарят «Феррари», - написал Алексей Навальный в своем блоге.

Николай Чоулз заявил, что расследование о нем является провокацией. «Это кошмар какой-то просто. Ну, а чем еще можно считать это? Ужас», - заявил сын пресс-секретаря президента, слова которого приводит РБК.

Материалы по теме
Кузен премьера Дмитрия Медведева займется выращиванием яблок в Краснодарском крае
Адвоката Жорина предупредили о готовящейся против него провокации из-за «золотой свадьбы» дочери судьи
Ненецкие чиновники и депутаты вслед за красноярскими коллегами увеличили себе отпускные в два раза
Сейчас на главной
Горячие новости
На орбите наш ГЛОНАСС испугался и погас
Обязательная установка в автомобилях государственной системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» в реальности не смогла облегчить жизнь российским водителям. Им по-прежнему приходится долго ждать помощи
Горячие новости
В Барселоне водитель фургона совершил наезд на пешеходов на туристической улице
В Барселоне неизвестный мужчина совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека и более 20 пострадали. Испанские правоохранительные органы признали инцидент в Барселоне терактом
Горячие новости
Российских туристов напугали бубонной чумой в Америке
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о случаях заражения бубонной чумой в США. Ведомство просит туристов учитывать данную информацию при планировании поездок в Америку
лига европы
У «Зенита» проблемы с квалификацией
В среду в Утрехте состоялся первый матч раунда play-off Лиги Европы, в котором петербургский «Зенит» уступил одноименному клубу. Но поражение с минимальным счетом оставляет команде Роберто Манчини достаточно высокие шансы на общий успех.
Горячие новости
Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба, свадьба пела и стреляла
В Ингушетии появится специальная рабочая группа по контролю за свадебными кортежами. Такое решение было принято в связи с частными случаями стрельбы и нарушений правил дорожного движения во время праздничных торжеств
Горячие новости
«Мегафон» подал в суд на Минобороны из-за долга в 4,3 млн рублей
Сотовый оператор «Мегафон» подал иск в Арбитражный суд Москвы к Министерству обороны России. Поводом для обращения в суд стал долг оборонного ведомства в размере 4,3 млн рублей
Горячие новости
Алло, полиция?
Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на социальную рекламу в городском метрополитене, которая призывает граждан доносить на «подозрительных соседей» в правоохранительные органы
Горячие новости
Клиенты банка «Открытие» забрали со своих счетов 360 млрд рублей
Клиенты банка «Открытие» в июле текущего года забрали со своих счетов 360 млрд рублей. Отток средств из банка начался еще в июне после введения новых требований регулятора, которые лишили банк средств пенсионных фондов и некоторых госкомпаний
Авторская колонка
Отлично, но небезнадежно
Алексей Улюкаев похудел. Он мог и не говорить про 14 сгоревших килограммов – это и так видно. Улюкаев обогатил нашу современность великолепной формулой, которую теперь можно использовать всякий раз, говоря хоть про экономику, хоть про политику, хоть даже и про суд над самим Улюкаевым
Орехъ Антон
Горячие новости
Омских пенсионеров заподозрили в сговоре против перевозчиков
В Омске местных пенсионеров заподозрили в сговоре с целью получения компенсаций от транспортных компаний. Владельцы автобусов отмечают, что пожилые граждане слишком часто стали падать в общественном транспорте
Горячие новости
Алексей Улюкаев назвал свое уголовное дело провокацией сотрудников ФСБ
Замоскворецкий суд Москвы перенес заседание по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина
Сбербанк
Этот безумный, безумный, безумный… Сбербанк
Опозорились так опозорились – по-другому и не скажешь. Вбухали сообща Сбербанк и ВТБ почти полтора миллиарда евро в хорватский Agrokor, а теперь тщетно стучатся в правительственные двери этой страны, пытаясь хоть что-то вернуть.
Горячие новости
Репутация телепрограммы безнадежно испорчена
Программа «Пока все дома» перестанет выходить в эфире Первого канала. Руководство государственного телеканала расторгло контракт с компанией «Дом», которая производила данную передачу
Горячие новости
Твой двор - твоя и парковка
Жительница Москвы в Верховном суде добилась права парковать свой автомобиль во дворе дома, в котором она проживает. Соседи на общем собрании собственников лишили женщину и членов ее семьи возможности оставлять автомобиль во дворе
Горячие новости
​Должно произойти чудо
Глава Центризбиркома назвала условия регистрации оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России. Для участия в выборах с Навального должны быть сняты судимости, либо в стране должно измениться избирательное законодательство
автомобили
Колесо обеднения
Стоимость владения автомобилем за 2016 год существенно возросла по целому ряду статей. Одна из наиболее существенных статей стоимости содержания машины — потеря ею стоимости при перепродаже
Горячие новости
Московские власти потратят на празднование Дня города полмиллиарда рублей
Празднование Дня города Москвы в этом году обойдется столичному бюджету в 500 млн рублей. Такую сумму озвучил вице-мэр столицы по экономическим вопросам Наталья Сергунина
Горячие новости
Минтранс вернет верхнюю одежду в бесплатную ручную кладь
Глава департамента госполитикии в области гражданской авиации Светлана Петрова отметила, что в России уже в сентябре начинают брать на борт зимнюю одежду при полете в северные регионы