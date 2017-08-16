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16 августа 23:42
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Отлично, но небезнадежно

Алексей Улюкаев похудел. Он мог и не говорить про 14 сгоревших килограммов – это и так видно. Улюкаев обогатил нашу современность великолепной формулой, которую теперь можно использовать всякий раз, говоря хоть про экономику, хоть про политику, хоть даже и про суд над самим Улюкаевым: положение отличное, но небезнадежное. А потом бывший министр сразу поставил все деньги на «зеро». Он сказал про Сечина и ФСБ. Достаточно было даже чего-то одного из этого набора. Наехать хоть на Игоря Ивановича, хоть на чекистов – это сейчас слишком круто, чтобы могло кому-то сойти с рук. Улюкаев же выстрелил с обеих рук: его подставили и Сечин, и ФСБ. Осталось только Путина еще вспомнить. Я думаю, что Улюкаев говорит правду. Или, по крайней мере, уверен в том, что это правда. Он не диссидент, чтобы во всех кознях винить ФСБ.

Улюкаев человек системы. И врать подобным образом ему просто незачем. А, во-вторых, Улюкаев, видимо, понимает, что шансов у него нет или почти нет. То самое «отлично, но небезнадежно». Если бы он надеялся на снисхождение, на то, что все как-то само рассосется, превратится в условный срок, в какой-нибудь штраф или амнистию в честь Дня Победы, то говорил бы что-нибудь обтекаемо невнятное, изображая дурачка. В крайнем случае, сваливая все на разных второстепенных персонажей – например, Леонтьева. А Улюкаев говорит четко, чтобы ни у кого не возникло недопонимания. Значит, ни на какое снисхождение не рассчитывает. Представить, что при таком раскладе его оправдают или дадут по минимуму, очень трудно. К тому же прокурор на процессе тот же самый, который был на процессе Надежды Савченко. Такой не подведет.

Мы с вами в любом случае становимся зрителями на историческом шоу. Никогда у нас прежде не судили министров за коррупцию. Крайне редко высокопоставленные подсудимые вели себя столь дерзко. Хотелось бы, конечно, увидеть в суде Игоря Ивановича – хотя бы в качестве свидетеля, но это и так было сомнительно, а нынче и вовсе вряд ли. Улюкаев же и Сечину может сказать все, что думает, а Сечину такое выяснение отношений точно ни к чему. В суде и без Сечина разберутся. Он свое дело уже сделал – чемоданчик передал. Интересно, а тяжелый этот чемоданчик? Какие они на вес, эти два миллиона долларов?

Источник - Эхо Москвы

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