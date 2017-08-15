Глава ЦИК назвала условия регистрации Алексея Навального на выборах президента
Глава Центризбиркома назвала условия регистрации оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России. Для участия в выборах с Навального должны быть сняты судимости, либо в стране должно измениться избирательное законодательство
Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала условия регистрации оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России. Для участия в выборах с Навального должны быть сняты судимости, либо в стране должно измениться избирательное законодательство.
Согласно действующему законодательству, Алексею Навальному запрещено баллотироваться в президенты из-за наличия судимости по тяжкой статье (дело о хищении в «Кировлесе»). Оппозиционер сможет зарегистрироваться в качестве кандидата, только если произойдет «чудо», заявила Памфилова в интервью РБК.
«Чудо первое: представим, что он написал кассационную жалобу и соответствующая судебная инстанция вдруг отменяет действующие приговоры, и все его судимости снимаются. В этом случае он мог бы пойти на выборы. Но, по-моему, он жалобу так и не написал», - заявила глава ЦИК.
«Чудо» второе, словам Памфиловой, это внесение поправок в законодательство о выборах, которые позволят оппозиционеру баллотироваться в президенты.
«Но поскольку вероятность подобных гипотетических «чудес» ничтожно мала, я не вижу способа, позволяющего его зарегистрировать», - добавила председатель ЦИК.
Элла Памфилова также опровергла слухи, которые ходят в народе о том, что под давлением масс Алексея Навального зарегистрируют кандидатом в президенты. «Как и кто это будет делать ?! Уж точно не я», - заверила Памфилова.