Чиновникам разрешат получать подарки дороже трех тысяч рублей
Российским чиновникам разрешат получать подарки, стоимость которых превышает три тысячи рублей. С таким предложением выступило Министерство промышленности и торговли
Российским чиновникам разрешат получать подарки, стоимость которых превышает три тысячи рублей. С таким предложением выступило Министерство промышленности и торговли.
В Минпромторге считают, что если речь идет об изделиях народных художественных промыслов, то стоимость таких подарков может превышать три тысячи рублей. Такая мера позволит поддержать отечественных производителей.
Ранее представители отрасли пожаловались, что введенные правительством ограничения на стоимость подарков для госслужащих привели к тому, что чиновникам вместо высокохудожественных изделий дарят дешевые импортные аналоги. По их словам, на три тысячи можно подарить только матрешки.
Минпромторг в свою очередь разработал проект «дорожной карты» по сохранению, возрождению и развитию народного художественного промысла. Документ поручил подготовить президент Владимир Путин по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области в мае этого года, сообщают «Известия».
В «дорожной карте» предложено увеличить предельную стоимость подарков, которые можно дарить госслужащим и в рамках протокольных мероприятий в том случае, если подарок относится к художественным промыслам. Кроме того, министерство предлагает проработать механизм госзакупок изделий НХП без аукциона.
В Минпромторге отметили, что помощью государственных ведомств будет набираться солидный объем заказа.