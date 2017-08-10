Чем Рогозин грозен
Вице-премьер Дмитрий Рогозин оскандалился сразу и во внутренней, и в международной политике. Сначала его самого объявили персоной нон грата в Молдавии, а затем такой персоной в Сочи фактически стала его племянница. Как заявляет сам чиновник: «Ждите ответа, гады!»
Мне кажется преемником Рогозин.
Вот способ удивить крещеный мир!
Мне говорят, что он серьезен, грозен, –
А я твержу, что он забавен, мил!
Считается, что он – готовый Сталин
И провозвестник страшных перемен,
А я скажу, что он всегда скандален
И что не Сталин он, а шоумен.
То в Сочи он племянницу устроит –
Хоть он и не пытался, вот те крест, –
То мысленно окоп в Донбассе роет,
То сына двинет, то квартиру скроет,
То на Восточном не находит средств…
Он продолжатель путинского дела,
В глухой тупик ведет его стезя,
Но действует ускоренно, умело:
Ему уже в Молдавию нельзя!
В Румынии Рогозину не рады,
И, сохраняя оскорбленный вид,
Он пишет им: «Ответа ждите, гады!» –
И сам потом стирает этот твит.
Вот уровень грядущих наших сделок
И символ положения страны:
И нынешний-то вождь довольно мелок,
А будущие просто не видны.
Провинция в упадке и столица,
Нам не спастись ни нефтью, ни мошной,
Но если напоследок веселиться –
То лучше с ним. Он самый тут смешной.
Источник - Собеседник