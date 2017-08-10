Прокуратура проверит отсутствие у Владимира Путина спасательного жилета во время рыбалки
Президента Владимира Путина уличили в нарушении правил безопасности на водном транспорте во время рыбалки в Туве. Депутат липецкого облсовета Олег Хомутинников обратил внимание, что во время рыбалки глава государства был без спасательного жилета
Президента Владимира Путина уличили в нарушении правил безопасности на водном транспорте во время рыбалки в Туве. Депутат липецкого облсовета Олег Хомутинников обратил внимание, что во время рыбалки глава государства был без спасательного жилета.
Липецкий депутат обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту нарушения правил обеспечения безопасности на водном транспорте (статья 11.10 КоАП).
«Дернуло посмотреть видео на официальном сайте президента, а там такой ужас, совсем не берегут Владимира Владимировича — на лодке катается без жилета», - написал депутат Хомутинников в своей жалобе.
Народный избранник посетовал на то,что если с президентом «случиться что-нибудь», то в России «даже должности вице-президента нет» и «страну в случае чего не на кого оставить».
Отметим, что статья 11.10 КоАП предусматривает штраф в размере от 300 до 500 рублей для граждан и от 500 до тысячи рублей для должностных лиц.
Двухдневный отпуск президента России Владимира Путина в Туве прошел 1-2 августа. Глава государства съездил на рыбалку и на подводную охоту.