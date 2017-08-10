Кремль и Центризбирком готовят стратегию по продвижению выборов среди пользователей соцсетей
Администрация президента совместно с Центризбиркомом разрабатывают digital-стратегию по повышению популярности выборов президента среди пользователей социальных сетей.
Администрация президента совместно с Центризбиркомом разрабатывают digital-стратегию по повышению популярности выборов президента среди пользователей социальных сетей. Предположительно, реализацией данной стратегии займется компания Mail.Ru Group, совладельцем которой является бизнесмен Алишер Усманов.
Источник РБК в Кремле заверил, что речь идет о продвижении самих выборов, а не конкретно Владимира Путина, в которого «с рейтингом и так все хорошо». «Задача состоит в привлечении избирателей на выборы, чтобы не было проблем с низкой явкой и спекуляций после выборов на эту тему», - заявил источник.
Реализацией стратегии по популяризации выборов займется Mail.Ru Group, «которой принадлежат все соцсети в стране». Также поучаствовать в проекте может и компания Rambler& Со, принадлежащая Александру Мамуту.
Продукты Mail.ru Group охватывают более 90% российских пользователей интернета. Группе принадлежат одноименный почтовый клиент и поисковик, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Популяризация выборов будет вестись под контролем Центризбиркома. Ранее ЦИК уже объявил творческий конкурс на создание информационной концепции своей работы. Поскольку на законодательном уровне процедура творческого конкурса никак не регламентирована, то ЦИК может определить победителя любым способом, а после этого объявить закупку у единственного поставщика и заключить контракт с выигравшей компанией. Уже победитель тендера определяет субподрядчиков, которые реализуют отдельные направления.
Во сколько обойдется федеральному бюджету реализация digital-стратегии, не сообщается. По предварительным подсчетам, на проект выделят 100 млн рублей.
Целевой аудиторией digital-стратегии «будут все те, кто воспринимают информацию из интернета как более важный и достоверный источник, чем информацию от традиционных медиа».