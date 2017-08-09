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09 августа 17:12

Жители города Шарья решили найти себе мэра через объявление в газете

Жители города Шарья Костромской области решили найти себе мэра с помощью объявления в газете. В объявлении говорится, что потенциальный градоначальник должен быть в первую очередь честными и порядочным

Фото: Adm44.ru

Жители города Шарья Костромской области решили найти себе мэра с помощью объявления в газете. В объявлении говорится, что потенциальный градоначальник должен быть в первую очередь честными и порядочным.

Объявление о поиске кандидата для участия в выборах мэра Шарьи появилось в газете «РИВ-экспресс». «Требуется кандидат для участия в выборах на должность главы самоуправления города Шарьи», - цитирует объявление издание «7x7».

Собеседник издания сообщил, что объявление о поиске мэра было размещено по инициативе местных жителей. Граждане хотят найти кандидата в мэры города, который «должен быть прежде всего честным и порядочным человеком и иметь желание что-то изменить».

«Мы считаем, что главой Шарьи должен стать не тот, кто рассчитывает на высокую зарплату, а человек, у которого есть другая мотивация - наладить жизнь в городе», - отметил один из жителей Шарьи.

Прежний мэр Шарьи Иван Царицын в мае 2017 года был отстранен от должности в связи с обвинением в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник незаконно предоставил в собственность двухкомнатную квартиру в Шарье сотруднице администрации.

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