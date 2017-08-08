Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу, отбыв срок по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Срок Удальцов отбывал в колонии в Тамбовской области
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу, отбыв срок по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Срок Удальцов отбывал в колонии в Тамбовской области.
«Сегодня около получаса назад вышел на свободу Сергей Удальцов, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению в «организации массовых беспорядков» на Болотной площади в 2012 году. Он передает всем огромный привет и благодарит за поддержку, полон оптимизма и позитивных эмоций», - сообщила супруга оппозиционера Анастасия.
Напомним, в 2014 году Сергей Удальцов и помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонид Развозжаев были признаны виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года.
Их приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Леонид Развозжаев вышел на свободу в апреле 2017 года.