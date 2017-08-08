Меню
Политика
По чьей вине умирают от голода шахтерские города
Авторская колонка
08 августа 01:13
Гудков Геннадий

Политик, экс-депутат ГД, бывший член президиума партии "Справедливая Россия"

Все авторы

Борьба добра с равнодушием

В российской политике дело гораздо более сложное и неблагодарное — противостоять даже не злу, а всеобщему равнодушию. Ведь когда ты борешься со Злом, бросаешь вызов СИСТЕМЕ, ты волей-неволей обретаешь черты героя: вот он какой, бесстрашный, самого Царя назвал земляным червяком! Почти герой!

Но настоящим злом российской политической системы является именно равнодушие. Именно оно дало возможность нынешней власти разворовать и угробить экономику самой огромной и самой богатой в мире (ресурсами) страны, ввергнуть Россию в глубочайший кризис, научное и технологическое прозябание и полную международную изоляцию. Равнодушие позволило людям, захватившим власть, разрушить демократию, ликвидировать честные выборы, систему парламентаризма, независимость судов и СМИ, выхолостить институты гражданского общества.

Конечно, апатия и разочарование креативного сословия и многих умных, образованных и совестливых граждан России понятны. Но в то же время даже на вытоптанной до бетонной твёрдости политической поляне России еще сохранились «окна возможностей», которые дают нам надежду на смену власти относительно мирным способом.

Хотя выборов в России в целом нет, из каждого правила есть исключения. Например, реально идущая президентская кампания Алексея Навального. Почему бы максимально не использовать эту возможность? А вдруг? 

Еще несколько дней назад могла бы состояться интересная политическая битва на Урале, если бы не патологическая трусость поддержанного Москвой серенького, безликого губернатора, фамилию которого плохо помнят даже в подвластном ему регионе. Общими усилиями власти сделали все, чтобы не допустить к выборам яркого и готового к настоящей борьбе за кресло губернатора демократа Евгения Ройзмана. Но если бы выборы были, надо было сделать все возможное для победы Евгения над очевидным злом.

Серьезная кампания сейчас идет в Москве: команда Дмитрия Гудкова при поддержке ряда демократических сил страны ведет на муниципальные выборы почти 1000 кандидатов (на сегодня в избиркоме «срезали» лишь трех человек по техническим причинам, разве это не говорит о качестве подготовки?! ). Это больше, чем практически все партии (кроме ЕР), вместе взятые. 

Поверьте, эти тщательно отобранные кандидаты «списка Д. Гудкова» дорогого стоят: они всерьез готовы жестко бороться с партией власти за муниципалитеты. Командой проведена огромная работа, сформирован мощный штаб, оказывающий помощь практически каждому кандидату. Нужны средства: на листовки, газеты, кубы, пикеты, разноску агитации. На 1000 кандидатов. Идет так называемый «фандрайзинг», он же «краудфандинг», когда все, кто понимает и поддерживает, присылает деньги. (см. реквизиты на сайте кампании). Кто сколько сможет.

С помощью Сети несколькими тысячами неравнодушных к будущему страны граждан уже собрано в фонд кампании более 5 миллионов рублей, есть и те, кто поддерживает кандидатов персонально. Конечно, огромное спасибо и низкий поклон всем-всем, кто уже откликнулся. Но денег не хватает, ведь «демократическим» кандидатам приходится работать в сложнейших условиях. У них нет доступа к СМИ, а мэрия Москвы умышленно «сушит» явку, чтобы пришли голосовать только «свои»: бараноподобные «бюджетники», коих «конвоиры» от мэрии построят в колонны и как стадо пригонят на избирательные участки. Обратите внимание: нигде в СМИ (а они все давно подмяты властью) нет ничего про муниципальные выборы в столице. Чем меньше людей будет знать о них, тем меньше «чужих» придет, тем надежнее властям. Вот и крутись, демократ, как хочешь. Поэтому у независимых от власти ЖИВ кандидатов в мундепы есть только один путь: работа во дворах и подъездах, от двери к двери, что очень сложно, а главное, дорого.

Команде Дмитрия Гудкова очень нужна поддержка предпринимателей России, ведь, как известно, в столице оборачивается до 80% всех российских капиталов. Многие бизнесмены знают его и членов его команды лично, многие из Вас, уважаемые господа, знакомы со мной. Проявите гражданскую позицию, придите в штаб (пришлите своих представителей). Не решаетесь поддержать напрямую кампанию и штаб Дмитрия, возьмите шефство над кандидатами, помогите им стать ВАШИМИ депутатами! Неужели Вы останетесь абсолютно равнодушными к судьбе страны? Ведь победа демократических кандидатов не только меняет власть «внизу», но дает нам всем возможность на серьезный бой за кресло мэра Москвы уже ЧЕРЕЗ ГОД. А победа демократической коалиции на мэрских выборах, которая может начать складываться уже 10 сентября с.г. с Вашей помощью, открывает огромное окно возможностей для всей России. Если в Москве победит (или даже просто станет влиятельной новая политическая сила), преобразования и подвижки начнутся по всей России, неужели непонятно? Или будем тупо сидеть и ждать коллапса исчерпавшего себя режима, бунта, революции, гражданской войны и моря крови?! Куда бежать из России будете, господа предприниматели? Вспомните, как это случилось ровно 100 лет назад: тогдашний царь тоже слишком долго подзадержался на своем кресле…

До финиша кампании в Москве — чуть больше месяца, времени остается очень мало. Если Вы, господа бизнесмены, опасаетесь послать Ваши деньги на счета штаба Дмитрия, звоните мне. Я еще неделю — за пределами РФ, мой телефон не «под колпаком папаши Мюллера». Я полагаю, мы с Вами всегда найдем разумный и безопасный компромисс в интересах будущего России, было бы Ваше желание. Или снова будем ждать на берегу теплых курортов жесткой развязки накопившихся в России противоречий?

Искренне Ваш, Геннадий Гудков.

P.S. Звоните +359 87 9419254, не стесняйтесь. Или по всем видам конфиденциальной связи (W.A, Viber, Telegram, FaceTime и т.д.), привязанных к моему городскому +7-985-222-94-07. Провокаторов и «засланных казачков» просьба не волноваться. Мы умеем отличать добро от зла.

Сейчас на главной
Горячие новости
За реновацию придется ответить в суде
В московский суд поступил первый иск о выходе жилого дома из программы реновации. В ближайшее время в столичные суды могут поступить сотни аналогичных исков от граждан, недовольных столичной программой по сносу старых домов
Горячие новости
В условиях кризиса россиянам может очень пригодиться возврат стеклотары
В России могут возобновить практику массового возврата стеклотары. С таким предложением к премьер-министру Дмитрию Медведеву выступил депутат Ленинградской области Владимир Петров
Горячие новости
Миллиардер Роман Абрамович снова свободен
Отметим, что для Романа Абрамовича брак с Дарьей Жуковой стал уже третьим по счету. Миллиардер является отцом семерых детей. Пятерых наследников олигарху родила его вторая супруга Ирина Абрамович (в девичестве Маландина), еще двоих - Дарья Жукова
Горячие новости
«Сейчас Земля налетит на небесную ось. Мы выиграли в российском суде»
Люблинский суд Москвы отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова к оппозиционеру Алексею Навальному. Предприниматель требовал признать недостоверными и порочащими утверждения о том, что он является криминальным авторитетом
исторические здания
Ломать – не строить, душа не болит
Случай с ДК Серафимовича в очередной раз поднял вопрос о точечной застройке, наносящей непоправимый ущерб облику города. Власти неоднократно заверяли, что откажутся от подобной практики, но кардинальных изменений в ситуации не наблюдается.
Горячие новости
Россияне вечером 7 августа смогут увидеть затмение «кровавой» Луны
Жители практически всех российских регионов вечером в понедельник, 7 августа, смогут наблюдать частичное затмение Луны. Особенностью данного затмения станет то, что Лука окрасится в «кровавый» цвет
Горячие новости
​Пойманный на взятке прокурор пытался прикинуться слабоумным
В Москве по подозрению в получении взятки правоохранительные органы задержали первого заместителя прокурора транспортной прокуратуры Москвы Павла Юркина
Горячие новости
«За успехи в реновации»
Московские чиновники получат солидные премии за «успехи в реализации программы реновации жилого фонда». Особо отличившихся при составлении списка домов под снос работников столичных префектур премируют на суммы от 300 до 500 тысяч рублей
Горячие новости
Абхазия осталась без туристов
Российские туристы стали массово отказываться от отдыха в Абхазии в связи с последними происшествиями, в результате которых погибли наши соотечественники. От поездок в Абхазию в основном отказываются те, кто еще только собирался на отдых
Горячие новости
В Москве найден убитым гендиректор «Крокус Сити Океанариума» Андрей Чернов
Убийство Андрея Чернова было совершено утром 4 августа в Суворовском парке рядом с Рублевским шоссе. Убийца произвел не менее шести выстрелов в бизнесмена. Чернов от полученных ранений скончался на месте
Горячие новости
​ЕС припомнил России «турбинный» скандал
Власти Евросоюза расширили санкционный список российских граждан и российских компаний в связи со скандалом вокруг поставки газовых турбин производства немецкого концерна Siemens в республику Крым
Горячие новости
Страсбургский суд запретил депортацию журналиста «Новой газеты» из России
Европейский суд по правам человека в Страсбурге применил срочные меры по запрету на депортацию из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним Али Феруз) в Узбекистан
Горячие новости
Чехлы для iPhone опасны для здоровья
Компания MixBin Electronics, которая производит чехлы для смартфонов американской компании Apple, отозвала 260 тысяч единиц своей продукции. Отзыв чехлов для iPhone 6, 6s и 7 связан с жалобами пользователей на химические ожоги и раздражение кожи
авиакомпании
«Я лечу» – «когда хочу»
Авиакомпания iFly в рейтингах пунктуальности всегда плелась в хвосте – но история с тремя сотнями пассажиров, трое суток ожидавших в турецком курортном Бодруме вылета в Россию, это абсолютный антирекорд
Горячие новости
​Картельная закупка
Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель на аукционе по поставкам питания для структур МВД России. В ценовом сговоре участвовали пять компаний-участниц аукциона. Они координировали свои действия и поддерживали максимальные цены
Горячие новости
​Власти как следует позаботятся о болельщиках ЧМ-2018
В подмосковных электричках в скором будущем могут появиться барные стойки. Такое новшество будет введено ради болельщиков, которые приедут на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года
Горячие новости
Сменила пять мест работы, совершила 40 правонарушений
Полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов высказался против назначения Дарьи Филипповой, которая не имеет опыта управления парками, на указанную должность
Горячие новости
​Москвичи не дают сносить свои дома
Жители московской пятиэтажки по адресу улица Николая Химушина 19/3 пожаловались не назаконное включение своего дома в список программы реновации жилого фонда