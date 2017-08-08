Борьба добра с равнодушием
В российской политике дело гораздо более сложное и неблагодарное — противостоять даже не злу, а всеобщему равнодушию. Ведь когда ты борешься со Злом, бросаешь вызов СИСТЕМЕ, ты волей-неволей обретаешь черты героя: вот он какой, бесстрашный, самого Царя назвал земляным червяком! Почти герой!
Но настоящим злом российской политической системы является именно равнодушие. Именно оно дало возможность нынешней власти разворовать и угробить экономику самой огромной и самой богатой в мире (ресурсами) страны, ввергнуть Россию в глубочайший кризис, научное и технологическое прозябание и полную международную изоляцию. Равнодушие позволило людям, захватившим власть, разрушить демократию, ликвидировать честные выборы, систему парламентаризма, независимость судов и СМИ, выхолостить институты гражданского общества.
Конечно, апатия и разочарование креативного сословия и многих умных, образованных и совестливых граждан России понятны. Но в то же время даже на вытоптанной до бетонной твёрдости политической поляне России еще сохранились «окна возможностей», которые дают нам надежду на смену власти относительно мирным способом.
Хотя выборов в России в целом нет, из каждого правила есть исключения. Например, реально идущая президентская кампания Алексея Навального. Почему бы максимально не использовать эту возможность? А вдруг?
Еще несколько дней назад могла бы состояться интересная политическая битва на Урале, если бы не патологическая трусость поддержанного Москвой серенького, безликого губернатора, фамилию которого плохо помнят даже в подвластном ему регионе. Общими усилиями власти сделали все, чтобы не допустить к выборам яркого и готового к настоящей борьбе за кресло губернатора демократа Евгения Ройзмана. Но если бы выборы были, надо было сделать все возможное для победы Евгения над очевидным злом.
Серьезная кампания сейчас идет в Москве: команда Дмитрия Гудкова при поддержке ряда демократических сил страны ведет на муниципальные выборы почти 1000 кандидатов (на сегодня в избиркоме «срезали» лишь трех человек по техническим причинам, разве это не говорит о качестве подготовки?! ). Это больше, чем практически все партии (кроме ЕР), вместе взятые.
Поверьте, эти тщательно отобранные кандидаты «списка Д. Гудкова» дорогого стоят: они всерьез готовы жестко бороться с партией власти за муниципалитеты. Командой проведена огромная работа, сформирован мощный штаб, оказывающий помощь практически каждому кандидату. Нужны средства: на листовки, газеты, кубы, пикеты, разноску агитации. На 1000 кандидатов. Идет так называемый «фандрайзинг», он же «краудфандинг», когда все, кто понимает и поддерживает, присылает деньги. (см. реквизиты на сайте кампании). Кто сколько сможет.
С помощью Сети несколькими тысячами неравнодушных к будущему страны граждан уже собрано в фонд кампании более 5 миллионов рублей, есть и те, кто поддерживает кандидатов персонально. Конечно, огромное спасибо и низкий поклон всем-всем, кто уже откликнулся. Но денег не хватает, ведь «демократическим» кандидатам приходится работать в сложнейших условиях. У них нет доступа к СМИ, а мэрия Москвы умышленно «сушит» явку, чтобы пришли голосовать только «свои»: бараноподобные «бюджетники», коих «конвоиры» от мэрии построят в колонны и как стадо пригонят на избирательные участки. Обратите внимание: нигде в СМИ (а они все давно подмяты властью) нет ничего про муниципальные выборы в столице. Чем меньше людей будет знать о них, тем меньше «чужих» придет, тем надежнее властям. Вот и крутись, демократ, как хочешь. Поэтому у независимых от власти ЖИВ кандидатов в мундепы есть только один путь: работа во дворах и подъездах, от двери к двери, что очень сложно, а главное, дорого.
Команде Дмитрия Гудкова очень нужна поддержка предпринимателей России, ведь, как известно, в столице оборачивается до 80% всех российских капиталов. Многие бизнесмены знают его и членов его команды лично, многие из Вас, уважаемые господа, знакомы со мной. Проявите гражданскую позицию, придите в штаб (пришлите своих представителей). Не решаетесь поддержать напрямую кампанию и штаб Дмитрия, возьмите шефство над кандидатами, помогите им стать ВАШИМИ депутатами! Неужели Вы останетесь абсолютно равнодушными к судьбе страны? Ведь победа демократических кандидатов не только меняет власть «внизу», но дает нам всем возможность на серьезный бой за кресло мэра Москвы уже ЧЕРЕЗ ГОД. А победа демократической коалиции на мэрских выборах, которая может начать складываться уже 10 сентября с.г. с Вашей помощью, открывает огромное окно возможностей для всей России. Если в Москве победит (или даже просто станет влиятельной новая политическая сила), преобразования и подвижки начнутся по всей России, неужели непонятно? Или будем тупо сидеть и ждать коллапса исчерпавшего себя режима, бунта, революции, гражданской войны и моря крови?! Куда бежать из России будете, господа предприниматели? Вспомните, как это случилось ровно 100 лет назад: тогдашний царь тоже слишком долго подзадержался на своем кресле…
До финиша кампании в Москве — чуть больше месяца, времени остается очень мало. Если Вы, господа бизнесмены, опасаетесь послать Ваши деньги на счета штаба Дмитрия, звоните мне. Я еще неделю — за пределами РФ, мой телефон не «под колпаком папаши Мюллера». Я полагаю, мы с Вами всегда найдем разумный и безопасный компромисс в интересах будущего России, было бы Ваше желание. Или снова будем ждать на берегу теплых курортов жесткой развязки накопившихся в России противоречий?
Искренне Ваш, Геннадий Гудков.
P.S. Звоните +359 87 9419254, не стесняйтесь. Или по всем видам конфиденциальной связи (W.A, Viber, Telegram, FaceTime и т.д.), привязанных к моему городскому +7-985-222-94-07. Провокаторов и «засланных казачков» просьба не волноваться. Мы умеем отличать добро от зла.