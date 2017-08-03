Экс-сенатора Константина Цыбко приговорили к 9 годам лишения свободы за взятки
Озерский городской суд вынес приговор бывшему сенатору от Челябинской области Константину Цыбко, которого обвиняют в получении взятки. Бывшего чиновника приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима
Озерский городской суд вынес приговор бывшему сенатору от Челябинской области Константину Цыбко, которого обвиняют в получении взятки. Бывшего чиновника приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд назначил Цыбко штраф в размере 70 млн рублей.
Константин Цыбко лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года, сообщает «Интерфакс».
Сторона обвинения просила суд приговорить экс-сенатора к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 млн рублей. Помимо этого гособвинение настаивало на конфискации недвижимого имущества г-на Цыбко.
Константина Цыбко обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый использовал авторитет и значимость должности члена Совета Федерации для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 млн рублей.
В 2011 года Цыбко лично и через посредников получил взятку в 10 млн рублей от одного из предпринимателей за покровительство.