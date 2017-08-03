Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин перенес инсульт в СИЗО
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин перенес инсульт в следственном изоляторе. Напомним, экс-губернатор находится под следствием по обвинению в получении взяток в особо крупном размере
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин перенес инсульт в следственном изоляторе. Напомним, экс-губернатор находится под следствием по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.
Адвокат бывшего губернатора Ольга Артюхова рассказала РИА Новости, что ее клиенту была проведена компьютерная томография, которая показала, что Хорошавин перенес инсульт. Диагностика выявила сосудистые нарушения в головном мозге.
«И постоянные его жалобы на загрудинные боли настораживают врачей. Нам представляется, что это как раз следствие дисфункции работы сердца. У моего подзащитного держится высокое давление, ниже 130 не опускается», - рассказала защитница.
Еще один адвокат Хорошавина Игорь Янчук подтвердил, что бывший губернатор Сахалина «чувствует себя плохо уже давно».
Напомним, Александр Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года, после чего президент Владимир Путин снял его с должности губернатора Сахалина в связи с утратой доверия. Следствие обвиняет экс-главу Сахалина в получении взяток на сумму не менее 5,6 млн долларов.
В мае 2016 года суд Южно-Сахалинска в рамках уголовного дела удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего губернатора и его семьи и обращении 1,1 млрд рублей в доход государства.