Меню
Политика
По чьей вине умирают от голода шахтерские города
Политика
03 августа 07:11

Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин перенес инсульт в СИЗО

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин перенес инсульт в следственном изоляторе. Напомним, экс-губернатор находится под следствием по обвинению в получении взяток в особо крупном размере

Фото: Sakhalinmedia.ru

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин перенес инсульт в следственном изоляторе. Напомним, экс-губернатор находится под следствием по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.

Адвокат бывшего губернатора Ольга Артюхова рассказала РИА Новости, что ее клиенту была проведена компьютерная томография, которая показала, что Хорошавин перенес инсульт. Диагностика выявила сосудистые нарушения в головном мозге.

«И постоянные его жалобы на загрудинные боли настораживают врачей. Нам представляется, что это как раз следствие дисфункции работы сердца. У моего подзащитного держится высокое давление, ниже 130 не опускается», - рассказала защитница.

Еще один адвокат Хорошавина Игорь Янчук подтвердил, что бывший губернатор Сахалина «чувствует себя плохо уже давно».

Напомним, Александр Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года, после чего президент Владимир Путин снял его с должности губернатора Сахалина в связи с утратой доверия. Следствие обвиняет экс-главу Сахалина в получении взяток на сумму не менее 5,6 млн долларов.

В мае 2016 года суд Южно-Сахалинска в рамках уголовного дела удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего губернатора и его семьи и обращении 1,1 млрд рублей в доход государства.

Материалы по теме
Экс-губернатору Никите Белых в СИЗО понадобилась медицинская помощь
Муниципального депутата района Купчино задержали за взятку в размере 70 млн рублей
Администрация Приморского края подтвердила задержание вице-губернатора Евгения Вишнякова
Сейчас на главной
Авторская колонка
Нормы ГТА
Хотел назвать историю со стрельбой в Мособлсуде «удивительной», но потом подумал, что ничего особо удивительного в ней и нет. Место действия, конечно, необычное и подробности живописные.
Орехъ Антон
Горячие новости
Рестораны не досчитались выручки из-за «Моей улицы»
Московские рестораны и кафе, которые расположены в зоне ремонта дорог в рамках программы «Моя улица», потеряли треть посетителей и четверть выручки. Всего в программу по благоустройству «Моя улица» попали 85 улиц в центре города
инновации
Новая «прачечная» для бюджетных миллиардов
Наше государство тратит столько денег на разные прожекты, что, скорее всего, никто бы и не обратил внимания на заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что «свыше 12 миллиардов рублей составит бюджетное финансирование Национальной Технологической Инициативы»
Горячие новости
Побег с целью ликвидации
В деле о попытке побега членов так называемой «банды ГТА» из здания Мособлсуда появилась новая версия. В спецслужбах предполагают, что обвиняемых могли спровоцировать на побег и даже помочь с его реализацией
Горячие новости
«Могильщик Москвы!»
Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил рейтинг российских градоначальников по версии экспертов Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве России
Горячие новости
РПЦ призвала запретить «лицемерную» рекламу безалкогольного пива
Русская православная церковь выступила против рекламы безалкогольного пива. В церкви считают, что реклама данного продукта является лицемерием
Горячие новости
Центральный банк почти на рубль повысил курс доллара и евро
Центральный банк России резко поднял курсы евро и доллара на четверг, 3 августа. Официальный курс американского доллара установлен в размере 60,58 рубля. По сравнению с предыдущим показателем доллар подорожал на 74 копейки
Горячие новости
На Лермонтовских местах в Подмосковье появится «многоэтажное гетто»
Московские власти планируют отдать под застройку многоэтажными домами часть сельскохозяйственных земель в Зеленограде. Многоэтажки также могут появиться на территории усадьбы Середниково в Солнечногорском районе Подмосковья
Авторская колонка
Ничего себе, Трамп с Путиным поговорили в Гамбурге!
В современном мире такие решения, как новые американские санкции, хоть и выгодны принимающей их стороне, но невозможны, если нет признанного международным сообществом повода.
Ходорковский Михаил
Горячие новости
Начальник кемеровского УФСИН попался на взятке
По данным Следственного комитета, в 2012 году начальник кемеровского УФСИН из корыстных побуждений предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта на сумму около 60 млн рублей с его организацией
Министерство обороны
«Баланда» для Росгвардии
Компанию-поставщика продовольствия для внутренних войск МВД заподозрили в мошенничестве. Об этом заявил заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин, сообщив так же, что военная прокуратура уже обратилась в Следственный комитет ...
Горячие новости
«Победа» побоялась божьей кары
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков пожаловался на авиакомпанию «Победа», которая не смогла посадить всю его семью на один рейс, хотя у них на руках уже были посадочные талоны
Горячие новости
Закрытие свалок в Подмосковье привело к мусорному коллапсу
Московская область оказалась на грани мусорного коллапса в связи со срочным закрытием ряда полигонов твердых бытовых отходов по поручению президента России. В связи с закрытием свалок сотни мусоровозов теперь вываливают отходы в лес или ближайшие канавы
Горячие новости
Чеченских геев объявили в розыск как сторонников «Исламского государства»
Чеченские власти объявили в розыск несколько гомосексуалистов, но в документах на розыск указали их в качестве сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»
Горячие новости
Игроки «Автомобилиста» перед матчем с «Ак Барсом» остались без формы, клюшек и коньков
Хоккейный клуб «Автомобилист» не смог выставить всех своих игроков на матч Кубка губернатора Нижегородской области против казанского «Ак Барса» из-за пропажи клюшек и коньков
Горячие новости
В Мособлсуде во время заседания по делу «банды ГТА» произошла перестрелка
В Московском областном суде во время одного из заседаний произошла перестрелка. По уточненным данным, инцидент произошел во время суда по делу «банды ГТА». По предварительным данным, два человека получили ранения
Горячие новости
Московские власти в рамках программы реновации снесут 5144 дома
Московское правительство официально утвердило программу реновации жилого фонда, которая предполагает массовый снос жилых домов. Глава города Сергей Собянин объявил, что всего в программу сноса включены 5144 дома
Горячие новости
Сочинский национальный парк отдали племяннице Рогозина
Новым директоров Сочинского национального парка, который является одним из самых посещаемых парков в стране, стала журналист и декоратор Дарья Филиппова. По некоторым данным, она приходится племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина