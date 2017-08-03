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Политика
03 августа 00:29

​Москвичи прокомментировали первое место Сергея Собянина в рейтинге мэров российских городов

Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил рейтинг российских градоначальников по версии экспертов Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве России

Фото: Krpress.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил рейтинг российских градоначальников по версии экспертов Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве России.

После публикации рейтинга, информационный аккаунт «Вестник Москвы» решил выяснить, действительно ли рядовые москвичи довольны работой своего мэра. В ходе опроса выяснилось, что градоначальник вызывает у жителей столицы только лишь раздражение.

Москвичи припомнили Сергею Собянину перекопанные улицы и вечный ремонт дорог, пробки, повсеместные платные парковки, программу сноса пятиэтажек и миллиардные траты на фестивали, нецветущие липы подсветку улиц и т.д.

«Очень доволен. Хочу больше бело-зеленых заборов, гниющих елочек в кадках, плитки, которую меняют каждый месяц. Люблю всю эту боль и отчаяние», - пишут интернет-пользователи.

Москвичи назвали политику Сергея Собянина и его команды издевательством над горожанами, а самого градоначальника - «бестолковым», профнепригодным и «могильщиком Москвы».

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