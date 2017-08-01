Метод пера и топора «железного дровосека» Светланы Орловой
Нищая медицина, фактический узаконенный отъем крупного бизнеса вкупе с коррупцией подчиненных и бегущее из региона в поисках лучшей доли население – самая малая толика из того, что можно вменить в заслугу губернатору Владимирской области
Точка кипения
Видимо, наболело - главный врач Судогодской районной больницы Владимирской области Анатолий Уколов выступил на конференции, посвященной отношениям медиков и пациентов, не со стандартным докладом, а рассказал, насколько плохи дела в областном здравоохранении.
«Излишняя централизация… врачи-пенсионеры, на которых все держится, многим из которых за семьдесят… работа медиков на две ставки… дефицит кадров 45%... бесконечные прокурорские проверки… превращение главврачей в «универсальных солдат», когда им приходится одновременно быть и юристом, и экономистом, и строителем…
Да и президент Врачебной палаты Владимирской области Анатолий Ильин, как бы отвечая на критику об излишней централизации, признал, что, с точки зрения госуправления, переподчинение всех 200 лечебных учреждений региона от муниципалитетов департаменту здравоохранения не способствовало улучшению ситуации: «Представьте себе: 200 учреждений здравоохранения области сегодня замыкаются на департамент здравоохранения, и если они в день отправляют два письма в департамент, это - целый мешок. Я не знаю, как сегодня департамент здравоохранения умудряется эти вопросы ещё решать».
Но чиновник есть чиновник и, отмечая проблемы, господин Ильин ситуацию все равно пытается сгладить: «… когда эксперты, так называемые, говорят “у нас всё плохо, да у вас ничего не получается, да что вы делаете”, это не совсем так...».
Но Анатолий Уколов не одинок в своем «кипении» - медики областного центра написали обращение во Врачебную палату региона, в котором рассказали о причинах, по которым люди сегодня настроены враждебно к врачам: «…Для некоторых желающих занять места во власти все средства хороши. Мы же замечаем, как исподволь, манипулируя общественным мнением, отдельные люди банально рвутся к власти. Именно поэтому на медицину, на врачей натравливают народ. Пишутся доносы и анонимки в надзирающие органы, прокуратуру, полицию, ФСБ. Зачастую одна проверка приходит за другой, отнимая силы, нервы. А когда нам заниматься своей профессией? Когда лечить будем?».
Это ответ медиков на опросы жителей области, результаты которых говорят о том, что все больше пациентов не верят в профессионализм врачей, что в системе государственной бесплатной медицины, что в платных медицинских центрах в подавляющем большинстве на пациента смотрят, как на источник дохода, а не как на человека, который пришел за помощью. Получается, врач не заинтересован в положительном результате лечения - чем больше будут обращаться к нему больные повторно, тем больше он заработает, тем он как бы популярнее?
«Майские указы» любой ценой
Люди не верят не только врачам – но и всей областной системе здравоохранения, статистика по которой просто печальна: низкий уровень рождаемости и низкий уровень эффективности профилактических осмотров на предмет выявления онкологической патологии. В 2005 году этот показатель во Владимирской области был равен 8,2 на 1000 населения, в то время как в среднем по Российской Федерации - выше 11.
И напротив, рост заболеваемости сахарным диабетом, который является причиной ранней инвалидности и смертности вследствие возникающих осложнений, стабильно превышающий данный показатель в среднем по России. А так же рост заболеваемости наркоманией, алкоголизмом, и без того превышающий среднероссийский – да еще и с отсутствием хоть какой-либо тенденции к снижению. Зато есть она к росту пораженности ВИЧ-инфекцией.
Недостаточно развитая инфраструктура сельских поселений, их удаленность от крупных учреждений здравоохранения, транспортные проблемы, более низкий уровень жизни создают предпосылки для ограничения доступности медицинской помощи сельскому населению.
А чего стоит оптимизация детской скорой помощи, которой просто не стало, а большинство медиков или были уволены или вынуждены были перейти на работу… санитарами.
Но объединение взрослой и детской «скорых» дало совсем другую проблему -детские, особенно младенческие заболевания крайне специфичны, а большинство обычных фельдшеров не способны помочь в такой ситуации. Говорят, случались истории, когда приехавшие на вызов к ребенку медики прямо по телефону консультировались с коллегами-педиатарми – и это в то время, когда счет может идти на минуты.
«… ушли все медики с колоссальным опытом… а медики из «взрослых» бригад в ужасе перед хрупкими детскими жизнями, пациентами, многие из которых еще и говорить-то не научились и не скажут, где болит, готовы плакать от бессилия…» - так говорят жители области, негодующие еще и по поводу очереди в «скорую» - ждать медиков на вызов два-три часа стало нормальным, хуже, когда вызываешь в 10 вечера, а приезжают утром.
В областном центре 18 вместо 36 бригад «скорой», причем, «скорой» объединенной с «детской», на долю которой приходится, как минимум, четверть всех звонков. При этом ставка фельдшера 8 тысяч, многие вчерашние надбавки убрали.
Власти жалуются на нехватку денег для медиков? А как же намерение потратить 209 миллионов на ремонт здания казначейства? А как же тачки под 2 миллиона каждая, на которых рассекают по областному центру сотрудники скромного госпредприятия «Владоблэкспертиза»?
Но в обладминистрации Светланы Орловой, находясь в затруднении с выполнением «майских указов», придумали ход с изменением оплаты труда медработников учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения во главе с Александром Кирюхиным, отменяющий прежние условия содержания этой категории бюджетников, действовавшие последние почти десять лет. Всем категориям медиков установили размеры базовых должностных окладов (начинающиеся с 4 667 рублей в месяц). Причем, новый порядок начисления зарплаты для каждого медработника предусмотрительно был прописан в уведомлениях, которые начали рассылать адресатам, а всем несогласным предложили увольнение с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка.
Летом этого года область увеличила оклады медикам на 15% - но так хитро, что увеличение пройдет лишь на бумаге, а из местной казны не уйдет и лишнего рубля, так как после повышения базового оклада медикам уменьшат стимулирующие выплаты на соответствующие суммы. Таким образом, средние зарплаты медработников доведены до показателей «майских указов» - но каким образом медсестра во Владимире получает свои средние 17 373 рубля в месяц, чиновников едва ли интересует. Зачем им ее две смены подряд – им цифра в бумажке нужна.
И понятное дело, что те, кто мог найти себе иное занятие, давно разбежались и властям приходится искать кандидатов на тяжелый малооплачиваемый труд в других регионах едва ли не при помощи рекрутов.
Замдиректора регионального департамента здравоохранения Елена Овчинникова рассказала о нехватке 900 врачей разного профиля для нужд области, и о том, что специалистам департамента приходится ездить по соседним регионам и в буквальном смысле заманивать молодых врачей во Владимирскую область, предлагая различные льготы и меры социальной поддержки.
Жить будем бедно и невесело
Судя по всему, таков девиз во всей деятельности губернатора Владимирской области Светланы Орловой – поскольку, выживает в регионе не только здравоохранение, что подтверждают комментарии местных жителей в соцсетях.
«До декрета с нагрузкой 38 часов плюс классное руководство получала дай бог 17 тыс. Выйду из декрета без категории (чтобы сдать, минимум год ждать надо), буду получать может в лучшем случае 12 тыс.».
«Когда говорят зп учителя выше 20 тыс - это умиляет )))) откуда только такие цифры берут. Фантазеры. Насчитают зп директоров с обычным учителем и выводят среднюю. Выводите среднюю среди обычных учителей».
«Руководство получает огромные зарплаты, которые в разы превышают доход простых работников, пытающихся выжить на 10-12 тысяч».
«Я ем капусту, депутаты мясо, а в среднем мы едим голубцы»
Крепкий «середнячек» рейтинга по уровню жизни еще с советских времен, за последние годы Владимирская область покатилась вниз. С работой в области стало хуже, зарплаты не выросли и даже сократились, цены, напротив, выросли. Правда, за прошлый год область поднялась на 5 пунктов, прыгнув на 34-е место – но это скорее еще большее ухудшение ситуации в других регионах, чем заслуга владимирских властей.
Официальная средняя зарплата жителя области – чуть выше 25 тысяч в месяц, реальная в лучшем случае 21 000-22 000, но многие категории не дотягивают и до двадцати. При том, что средний ежемесячный доход по ЦФО – свыше 43 тысяч.
Внесла свою лепту в понижение уровня жизни и криминогенная обстановка, с которой местные правоохранители не только не справляются, но и не хотят справляться.
Например, прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин в своём докладе на коллегии ведомства гордо заявил, что за последние три года в регионе не вынесено ни одного оправдательного приговора за коррупционные преступления.
Однако, «мелким шрифтом добавляет, что его немного настораживает «рост количества прекращённых на стадии следствия по реабилитирующим основаниям». То есть, одни по-любому сядут, другие отделываются легким испугом – такая избирательность следствия действительно должна не только настораживать, но и быть руководством к действию.
Но какое может быть действие, если «дан приказ ему заткнуться» - не успели правоохранители задержать вице-губернатора Елену Мазанько, как губернатор Орлова объявляет это провокацией, что некие представители этих «больших интересов» и сделали заказ правоохранительным структурам на Мазанько. Следствие занимает диаметрально противоположную губернаторской позицию – Мазанько преследовала сугубо личные финансовые интересы, на чем и погорела.
У подозреваемой целый букет вменяемых злодеяний – взятки на миллионы, скандальные госзакупки, включая дело о знаменитом «золотом» туалетном ершике, когда для областной администрации были закуплены два десятка предметов мебели и гигиены, в том числе ершик для чистки туалета за 23 тысячи рублей, которые больше подошли бы для королевских апартаментов люксового отеля.
А ведь до Мазанько попался на взятках и бывший замгубернатора по строительству Дмитрий Хвостов, экстренно уволенный Орловой, как говорят, после получения информации о грядущем уголовном преследовании зама. Но, тем не менее, оба, и Мазанько и Хвостов, были в области «варягами», пришедшими сюда работать вслед за главным «варягом» - Светланой Орловой. Из этого можно сделать вывод, что пришлым регион интересен лишь с точки зрения личной выгоды.
Однако, коррупционеры под боком для губернатора больше друзья, чем враги. Враги у нее совсем иные. Три основных угрозы стабильности региона, по мнению Орловой, это интернет-пользователи, молодежь и борцы за качественное здравоохранение. При том, что во всем мире здравоохранение, молодежь и интернет технологии в лидерах развития и поддержки государства, основы прогресса и развития.
И уж с такими «врагами» губернатора нет в регионе и решения многочисленным социально-экономическим проблемам. Те прожекты, которые были озвучены Светланой Юрьевной весной-летом 2013 года, на сегодняшний день, можно сказать, не состоялись все. И аэропорт «Добрынское», и высокоскоростная магистраль, и «Волгабасы», и набережная и многое другое.
В последнее время весьма обострилась проблема оттока населения на работу в Москву и Подмосковье, поскольку дома достойной работы нет. Зато пиар на первом месте – очень редко Орлова дает забыть о себе, постоянно появляясь на мероприятиях, экранах и страницах газет с громогласными отчетами об успехах региона.
Всех к ногтю!
Губернаторские выборы 2013 года Светлана Орлова выиграла с результатом 75%. Спустя два года опросы показали, что сторонников у губернатора осталось… 5%. Сегодня их, судя по всему, нет совсем – кроме приближенных чиновников, разве что.
И уж точно нет у губернатора сторонников местном бизнесе, для которого с приходом Орловой наступили настоящие «бериевские времена». Осужден на 4 года руководитель ООО ХК «МРГ-Инвест» Александр Филиппов, обвинявший Орлову в давлении на депутатов и попытку превратить выборы-2013 в фарс. Попал под следствие его сын Сергей Филиппов, являвшийся соратником бывшего губернатора Николая Виноградова, покончил с собой Автандил Биганов, после того, как областная власть устроила передел на рынке маршрутных перевозок и по сути разорила бизнес Биганова.
Причем, после смерти бизнесмена жители области собирали петицию за отставку губернатора, виня в произошедшем лично Орлову, фактически отдавшей прибыльный бизнес областному депутату Сергею Авакяну.
Памятна владимирцам и история с разорением завода «Автоприбор» коммерсанта Алексея Мельникова, который вовремя не отдал часть кредита банку ВТБ, после чего банк мгновенно инициировал процесс отъема залогового имущества, прокуратура взялась прессовать бизнесмена, а по поводу растраты кредитных средств как по мановению волшебной палочки возникло уголовное дело.
«Это типичная ситуация, когда пытаются отобрать землю в центре города. С помощью банков региональные чиновники пытаются отбирать землю. Это фактически новый вид рейдерства – через банки» - проясняет ситуацию на происходящее руководитель «Росагромаш» Константин Бабкин.
И все это при том, что президент чётко и открыто заявил о том, что государство не должно «кошмарить бизнес» и ответственность за исполнение поручения главы государство ложится на первых лиц региона. Но пока Центр упорно призывает чиновников сократить количество проверок предпринимателей, во Владимирской области поступают с точностью наоборот: прессинг на бизнес растет с каждым годом – причем, с привлечением полиции, прокуратуры и судебных органов.
На регулярных совещаниях этих ведомств она в манере послания Президента Федеральному Собранию озвучивала свои непреклонные пожелания к работе сотрудников с теми или иными предпринимателями. Посыл губернатора был услышан. Шутка ли, из уст губернатора правоохранителям неоднократно и прямо было указано, кто из местных бизнесменов живет и работает «неправильно». В этой ситуации им оставалось только «исполнять». А судейское сообщество Светлана Орлова без стеснения и намеков сразу предупредила, что добьется в Верховном Суде дисквалификации каждого, кто примет решения, противоречащие ее восприятию бизнес-действительности Владимирской области.
Ну, а чтобы никому не казалось, что губернатор Орлова ненавидит только богатых и успешных, в июле этого года Орлова своим указом в связи со вспышкой африканской чумы в регионе распорядилась забить всех свиней в 20-километровой зоне, нет, не очагов чумы, а… крупных свиноводческих комплексов. Испугавшись, многие местные жители забили свиней, оставив свои семьи без поддержки в условиях и без того огульной нищеты. Зато на местном рынке у крупных хозяйств, которых карантин почему-то не коснулся, теперь в тренде – тысячи мелких конкурентов убраны с дороги одной подписью губернаторши.
И вот удивительный вопрос - каким образом держится на своем посту госпожа Орлова, у которой нет и процента поддержки в народе и местных бизнес-элитах, кроме небольшого количества привезенных с собой чиновников, половина из которых уже под следствием? Неужели нужна целая революция регионального масштаба, чтобы избавить область от одного «дровосека», решающего дела «с плеча»? А ведь главе государства можно покончить с мытарствами владимирцев одним росчерком пера – но что-то воздерживает его пока от такого шага. Может, некогда – у самого выборы туда-сюда? Что ему один регион в масштабах всей страны? Так что, пока у госпожи Орловой руки развязаны, а топор… отточен. Эй, кто там следующий, подходи …