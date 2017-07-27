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Авторская колонка
27 июля 18:52
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Прошу принять меня в вашу партию

Захотелось что-то несусветное отмочить, вырваться из этой нудной послушной жизни.

Не ради пиара, конечно, всех этих ютубов, инстаграм, просмотров – а для себя лично, для души. Могу я хоть на склоне лет что-то такое в знак протеста выкинуть или так и буду до последнего вздоха по струнке ходить, слушать и созерцать смиренно всю эту лажу...

Но что учудить-то? Потребность явная есть, а конкретный замысел никак не вырисовывается. О чём ни подумаю – все подпадает под какую-нибудь нехорошую статью. То экстремизм нависает, то подрыв чего-то там, то оскорбление чьих-то нежных чувств… Даже душу отвести в правовом поле своими новозапретами не дозволяют.

А еще сложнее тут что-то оригинальное выдать – все выкидоны, как ни ищи, уже растаскали, и то несусветное было, и это – ничем не удивишь. Хоть приковывай себя цепями к какой-нибудь многоуважаемой двери, хоть плоть собственную повреждай, хоть в храме бузи – везде в лучшем случае будешь каким-нибудь десятым, двадцатым… А меня такой расклад не устраивает, мне свой демарш нужен. Какой-то совсем другой, без членовредительства, без развязности, а вполне эстетичный, с приколом, ну, в общем, в моем любимом жанре.

Не миру назло, а скорее себе, чтобы уж сполна покуражиться над своим неизлечимым покорством.

И вдруг ночью озарило. Это уж точно и в рамках закона будет, и, по-моему, весьма даже своеобразно...

Короче, сегодня я подал заяву о приеме меня в «Единую Россию». А текст взял по памяти со своего давнего заявления о приеме в КПСС: «Хочу быть в первых рядах строителей коммунистического общества…» Только вместо «коммунистического» поставил «гуманистического», поскольку у них это главный приоритет после денег… И, разумеется, сообщил об этом втором важнейшем в моей жизни событии в соцсетях.

И, как я и желал, уже пошли первые взволнованные отклики друзей и читателей, типа: Ну, ты и отмочил!.. Очу-ме-еть!.. Посмешил! И т.п.

Значит, попал.

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