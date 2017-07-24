Грозит ли Савченко срок? Губернаторский…
Когда «благополучная» отчетность и истинное положение дел разнятся, как небо и земля, и очередное губернаторство «верного партийца» видится не таким уж «железным», в дело вступают «высшие партийные силы»
Это не лечится?
Центральная власть давно привыкла к тому, что у руля Белгородчины губернатор-старожил, крепко держащий регион, который радует глаз хорошими рейтингами, а в очередные заранее предрешенные выборы главы области особенно вмешиваться не надо.
И как гром среди ясного кремлевского неба Крик отчаяния медработников Белгородской области под названием «Мы устали быть рабами», где черным по белому врачи и медсестры «благополучной» области расписывают, как на самом деле исполняются «майские указы» президента и как в реальности живут, вернее, выживают люди в белых халатах, живущие на территории региона.
Тот самый «крик отчаяния» прозвучал из ОГБУЗ Городской детской больницы, где, как выясняется, медсестры получают по 9 000-11 000 тысяч в месяц плюс устный «бонус» от главврача, предлагающего всем быть позитивными и все-таки попытаться прожить на эти деньги семьям своих работников.
Такой экзамен на выживание продолжается не первый год, хотя звучали открытые обещания, что в 2016-м врачи в области будут получать за 40 тысяч, медсестры за двадцать, няньки в районе семнадцати тысяч.
Да, есть медсестры, которые получают и по двадцать, работая на две-три ставки или благодаря дополнительным дежурствам – особенно в условиях кадрового дефицита. И именно эти цифры потом ложатся в отчетность региона центру, что позволяет области иметь приличные позиции в большинстве рейтингов. Туда же в отчетность идет и зарплата «позитивного» главврача этой больницы – 120 тысяч рублей в месяц или 10-15 реальных медсестринских зарплат.
Медики решили сообща обратиться в прокуратуру – в ответ администрация больницы пояснила, что здесь никто никого не держит. Врачи и медсестры говорят – не помогут правоохранители, выйдем на площадь. Возможно, там их услышит губернатор Евгений Савченко, когда-то сказавший: «Нам должно быть стыдно перед людьми, которые работают за 15 тысяч рублей».
Если же зайти в белгородское здравоохранение с «задней» двери, можно увидеть, что система госзакупок здравоохранения Белгородской области – это даже не сериал из картельных заговоров, а масштабная поголовная коррупция, которая поглотила практически все медицинские государственные учреждения Белгородской области. Ущерб Белгородскому бюджету исчисляется десятками, если не сотнями миллионов, каждый второй тендер в системе госзакупок в медицинской отрасли — пролоббирован под конкретную компанию, в погоне за бюджетом «под распил» даже для районных больниц закупают дорогостоящее оборудование, которое потом стоит «мёртвым грузом».
Что интересно, и здесь Евгений Савченко слово молвил, как-то выразив недовольство тем, что творится с госзакупками в медицине на Белгородчине – но молвил и только. Ведь если все знают, знает и губернатор – «распилить» госзаказ невозможно одному конкретному человеку, здесь цепь людей, система, в которой ударно трудятся, в том числе, и чиновники, близкие к его окружению.
«Миссионер» из Кремля
«Не все ладно в королевстве» - решили в столице и вот уже главный лоббист нужных губернаторов ВВП появляется в Белгородской области. Много встречается с простым людом – рабочими, студентами, и говорит, говорит, говорит… Открыто не агитирует за продолжение эпохи Савченко, но внимание первого лица к «проблемам региона» как бы между строк значит – ребята, проголосуйте, как надо, и мы вас не бросим.
Само же по себе решение проблем простых белгородцев президентом ограничилось передачей высоким гостем в руки Савченко списка пожеланий тех жителей региона, которые не так давно сумели задать вопрос главе государства на «Прямой линии». А так, напрямую во время белгородских встреч президенту никто даже среднего уровня остроты вопроса не задал – «массовка», видимо, отбиралась качественно и со знанием дела. Партийного и политического.
А ведь есть в регионе острые вопросы, еще как есть. Но почему-то никто не спросил главу государства о том, почему в пышущей благополучием Белгородской области средней семье копить на двухкомнатную квартиру необходимо 6,4 года, а в менее рейтинговых Воронежской и Курской почти на полгода меньше?
Почему-то никто не выразил вслух всеобщего недовольства белгородцев низкими зарплатами, уничтожением средних и мелких сельхозпредприятий, захватом приближенными к областной власти лицами крестьянских земель, безработицей, о чем уже писала наша газета.
Как и том, что все «шалости» губернатору попросту сходят с рук - как в истории с принуждением региональных сельхозпроизводителей к перечислению во внебюджетные фонды более 3 миллиардов рублей на «добровольной» основе, когда такая добровольность была признана нарушением, но из круга нарушителей губернатора аккуратно вывели.
Спросить бы президента и том, почему на фоне обнищания простых жителей региона окружение губернатора, возглавляющее основные белгородские активы, давно не вылезает из списка «Форбс», включая владельца ГК «Приосколье» Геннадия Бобрицкого, бывшего зампредседателя правительства и по-прежнему зятя главы области, с выручкой предприятия в 34,5 миллиардов рублей, а так же бывшего зампредседателя правительства региона, контролирующего «Агро-Белогорье», а потом депутата облдумы Владимира Зотова с личным состоянием в 400 миллионов долларов, одного из главных местных скандалистов в области передела бизнеса.
Так же президент не услышал, почему при всем внешнем лоске одним нельзя вырастить пару хрюшек на продажу, чтобы семью прокормить, а другим, например, дочери губернатора Ольге Савченко куда пальцем покажет, то сразу и делается – хочешь центр иностранных языков, хочешь – просто торговый центр?
«Нас лишают работы, бизнеса, фабрикуют уголовные дела и судят, судят, судят, пытаясь убрать из общественной жизни любыми способами» - говорят белгородцы, а в местный АПК, давно поделенный между своими, вкладываются десятки миллиардов рублей как из бюджета области, так и из госкредитов. А потом госдолг региона вырастает до 34 миллиардов рублей, что равняется двум третям годовых доходов областной казны. По размерам госдолга область занимает 8-е место в России, причем, долг Белгородской области практически равен задолженности всех регионов Северного Кавказа.
В результате такой политики, когда одной из составляющих успеха в бизнесе является получение разного рода субсидий, это, конечно, способствует коррупции и кумовству, появлению людей, располагающих административным ресурсом и связями, которые приникают к государственной кормушке и отталкивают от нее всех чужаков. В результате прибылью довольны лишь отдельные «приближенные» к власти агрохолдинги.
Так что, прибытие главы государства в Белгородскую область не что иное, как демонстрация населению лояльности кремля именно к Савченко – мол, выберете его, будут вам и субсидии и прочие вливания в развитие региона. Другое дело, на что пойдут эти вливания? Наверняка, нынешняя белгородская верхушка об этом знает – всем остальным зачем? Все равно ничего не достанется…
Савченко и люди
Из всех губернаторов областей Центрального федерального округа самый долгий срок на этом посту занимает Евгений Савченко — областью правит уже третий десяток лет. Визуально – не богач, заработок за прошлый год – около 2,8 миллионов рублей.
Но вот что удивительно - по качеству жизни регион шестой по итогам прошедшего года. А простые белгородцы пишут письма и петиции за отставку губернатора.
«… губернатор и его подчиненные делают все, чтобы убить в жителях предпринимательскую инициативу … отнимают и разоряют успешные фермерские хозяйства в пользу близкого окружения губернатора и откровенно криминальных структур … государственные субсидии на поддержку агропромышленного комплекса распределяются между малоэффективными хозяйствами, которыми владеют ближайшие соратники Евгения Савченко и его родственники … под видом борьбы с выдуманными эпидемиями в регионе людям запрещено разводить на подсобном хозяйстве свиней, что разрушает многовековые традиции региона и уклад жизни … криминалитет чувствует себя безнаказанно – похищают предпринимателей, пытают, вымогают деньги, правоохранительные органы бездействуют…», - в таких петициях настоящий крик души простых жителей области.
Так откуда же высокие рейтинги? Да оттуда же, откуда и высокие зарплаты местных медиков – из бумажных отчетов и благополучия местных же «чиновников-бизнесменов». Что это значит для идущего уже на седьмой срок Евгения Савченко?
По мнению одних экспертов, на которых Кремль, видимо, и оглядывается, социально-экономическая и политическая ситуации в регионе стабильны, а проблемы, связанные с серьезным долгом региона, свойственны субъектам, которые быстро развиваются – а значит, нет причин менять кого-то на хозяйстве.
По мнению других «слишком много времени Савченко находится во главе региона, и надо что-то менять. Статистику по средней заработной плате, обеспеченности работой, которую нам подают официальные органы, жители не подтверждают. Да, агрокомплексы у нас растут и развиваются, а крестьянско-фермерские хозяйства, наоборот, загибаются».
Если коротко подвести итог долгожительства Савченко на Белгородчине, выглядит это так: возглавляя регион с 1993 года, внедрил в регионе авторитарную систему управления, контролируя бизнес, общественно-политическую жизнь и даже местные преступные сообщества. У неугодных предпринимателей либо руками бандитов, либо с помощью правоохранительных органов отжимают бизнес, разоряют предприятия. Приближенные к губернатору лица получают госсубсидии, предприятия, земли и другие активы. С одной стороны, обеспечив в глазах федерального центра, некую позитивную картинку и стабильность, Савченко на длительное время стал чуть не примером для остальных глав территорий.
Безусловно, визуально заслуги Евгения Савченко перед федеральным центром выглядят солидно. Однако и уровень коррупции в Белгородской области превышает на порядок общероссийские показатели. И разгул криминала в экономической сфере, похоже, один из самых высоких в стране.
Регион не раз входил в первую десятку регионов РФ по рейтингу коррупции в области госзакупок. А в связи с коррупционными скандалами пополз вниз и рейтинг самого губернатора, что тоже, как минимум, повод для волнения центру.
Но если все-таки учесть, что, несмотря на видимые и скрываемые проблемы в регионе, Белгородская область далеко не худшая по стране, сказать нужно про другое – почти четверть века «совместной жизни» Савченко и белгородцев накопили у последних массу недовольства, претензий и вопросов, которые решать никто не собирается. Губернатору нужен еще один срок, он уже идет на выборы, провозглашая «Почивать на лаврах не будем». И гордо прохаживаясь в тени прибывшего в гости Путина – мол, не ко всем приезжает такой человек! Хотя это, скорее, повод для того, чтобы посмотреть на себя повнимательнее: что сделал ты реально для того, чтобы житель региона, нет, не был сыт, одет и обут. Чтобы он смог накормить, одеть и обуть свою семью. И чтобы каждый белгородец с гордостью сказал – да, это наш губернатор! Каждый, а не только те, кому благодаря знакомству с главой региона достались по дешевке госпредприятия.
Голосуй не голосуй?
Сегодня Кремль явно хочет провести выборы в Белгородской области «малой кровью» - без потрясений, и желательно без явных претендентов иной партийности. Савченко тоже явно настроен на новый срок. При этом, в отличие от большинства регионов, где грядут в сентябре выборы, на Белгородчине тишь да гладь.
Да, «Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата в лице Юрия Осетрова, да КПРФ собирается выдвигать Станислава Панова – но выглядит все это как-то печально, без былого азарта. Может, потому, что все уже решено? Может, думая так, ЛДПР все никак не спешила заявляться на выборы, позже других, словно нехотя все-таки выставив Константина Климашевского?
Да, заявлял о желании участвовать в выборах представитель «Гражданской платформы» Андрей Маликов, на которого зимой было совершено вооруженное нападение, о чем сообщала наша газета, после чего в области сразу заговорили о политической борьбе за кресло губернатора, вышедшей на новый криминальный уровень.
Хотя такой поворот событий не очень реалистичен – у центральной власти достаточно сил и возможностей, оценивая перспективы того или иного кандидата, не пустить его на выборы при помощи того же муниципального фильтра. Живой пример, и об этом тоже писала наша газета – отказ Центризбиркома регистрировать кандидатом в губернаторы Свердловской области нынешнего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, в угоду «своему» Евгению Куйвашеву.
В программе Маликова, которую он презентовал еще в январе, под первым пунктом шел – «Вопрос власти. Отмена родо-племенной власти, которая сложилась на территории Белгородской области …» - то есть, то, что действительно наболело за десятилетия правления Савченко. Это опасно для последнего, но все равно зачем власти нужен человек с ножом – лучший «киллер» здесь тот же муниципальный фильтр, против которого Маликов оказался бессилен.
От «Партии ветеранов России» на выборы пойдёт Эдуард Чаусов, став очередным участником предстоящего сентябрьского шоу, и доставив огромное удовольствие Москве – столько разнопартийных кандидатов создают отличную видимость настоящих выборов, но при этом даже господин Жириновский, обычно слюной брызгающий за своих кандидатов в регионах, которых, по его мнению, вечно «притирают, затирают и отодвигают», здесь словно в рот воды набрал. Возможно, он знает больше других – поэтому зря силы и не расходует, но игру в «поддавки» принять обязан, слишком уж хорошо сидит он нынче – потому от ЛДПР кандидат тоже есть.
А что же люди? Путин приезжал в область – люди (какие надо люди) в целом были настроены позитивно по отношению к власти, что и было растиражировано и показано различными СМИ (какими надо СМИ). В позитивности людей к действующей местной власти кремлю и надо было убедиться (или убедить самих себя или тех же людей).
Визуально в живом диалоге с президентом участвовали сотни белгородцев. Численность населения области – больше полутора миллионов человек. Это как раз те люди, которые голосуют за отставку Савченко и жалуются на то, что заниматься ни бизнесом, ни даже мелким частным хозяйством в регионе невозможно, по мнению которых, власть «давно сгнила в коррупции и себялюбии». Так может, придти в сентябре на выборы и эту «гниль» с тела региона отсечь одним махом? Вернее сотнями тысяч подписей.
Ведь уже понятно, что в случае переизбрания новый губернаторский срок будет последним для Савченко, который и нужен-то Кремлю сейчас и здесь только потому, как уже идет подготовка к выборам президента и на местах нужны надежные люди, и результаты. Охлаждение центра к Савченко после президентских выборов выглядит вполне вероятным, Кремлю уже не нужно будет страдать выборочной слепотой и глухотой по отношению к тому, что творится на Белгородчине – а значит последнему (как и его ближайшему окружению) за оставшееся время нужно будет успеть «снять последний урожай власти», убрать его в «закрома» (в том числе, оффшорные), ну, и, конечно, сохранить все, что было ранее нажито самым «непосильным трудом». До людей ли будет губернатору? До тех самых полутора миллионов жителей, до тех самых нескольких сотен тысяч избирателей, у каждого из которых будет возможность в сентябре предложить господину Савченко заняться своими личными делами… на пенсии. А Москве показать, что выборы – это не всегда ток-шоу с четким сценарием от старта до последнего кадра, а именно выбор народа одного из регионов той страны, к которой, как минимум, географически относится и златоглавая. И это выбор надо уважать – если есть желание получить к себе ответное уважение. Во второе воскресенье марта будущего года, к примеру…