Сотрудников аппарата Госдумы отправят на курсы русского языка и деловой речи
Сотрудников аппарата Государственной думы отправят на курсы русского языка, деловой речи и основ служебной деятельности. Аппарат нижней палаты парламента официально объявил конкурс на обучение своих сотрудников
Сотрудников аппарата Государственной думы отправят на курсы русского языка, деловой речи и основ служебной деятельности. Аппарат нижней палаты парламента официально объявил конкурс на обучение своих сотрудников. Сумма контракта составляет 522 тысячи рублей. Сама программа рассчитана на обучение 53 сотрудников.
Представитель думского аппарата сообщил «Коммерсанту», необходимость повышения грамотности сотрудников назрела в связи с появлением новых функций в результате реформы спикера Вячеслава Володина.
Для сотрудников организуют два курса повышения квалификации: «Письменная деловая русская речь: язык законодательства и служебных документов» и «Государственная гражданская служба: основы служебной деятельности, эффективные технологии делового общения».
Сотрудники аппарата Госдумы на курсах рассмотрят такие «трудные случаи» лексической стилистики, как плеоназмы, тавтология, проблема канцелярита и использования профессионального языка. Учащимся расскажут, как склоняются нестандартные фамилии и имена, а также наименования жителей различных городов.
Также на курсах будут изучаться конституционные основы государственной власти, система органов власти, деловой этикет, культура речи и методы противодействия коррупции.