Меню
Политика
Михаил Гуцериев строит новую «розничную» империю накапливая долги
Политика
20 июля 14:05

​Сотрудников аппарата Госдумы отправят на курсы русского языка и деловой речи

Сотрудников аппарата Государственной думы отправят на курсы русского языка, деловой речи и основ служебной деятельности. Аппарат нижней палаты парламента официально объявил конкурс на обучение своих сотрудников

Сотрудников аппарата Государственной думы отправят на курсы русского языка, деловой речи и основ служебной деятельности. Аппарат нижней палаты парламента официально объявил конкурс на обучение своих сотрудников. Сумма контракта составляет 522 тысячи рублей. Сама программа рассчитана на обучение 53 сотрудников.

Представитель думского аппарата сообщил «Коммерсанту», необходимость повышения грамотности сотрудников назрела в связи с появлением новых функций в результате реформы спикера Вячеслава Володина.

Для сотрудников организуют два курса повышения квалификации: «Письменная деловая русская речь: язык законодательства и служебных документов» и «Государственная гражданская служба: основы служебной деятельности, эффективные технологии делового общения».

Сотрудники аппарата Госдумы на курсах рассмотрят такие «трудные случаи» лексической стилистики, как плеоназмы, тавтология, проблема канцелярита и использования профессионального языка. Учащимся расскажут, как склоняются нестандартные фамилии и имена, а также наименования жителей различных городов.

Также на курсах будут изучаться конституционные основы государственной власти, система органов власти, деловой этикет, культура речи и методы противодействия коррупции.

Материалы по теме
Комиссия Госдумы, которой руководит Наталья Поклонская, за год провела только одно заседание
Ужесточение дисциплины в Госдуме сэкономило бюджету около 30 млн рублей
В Орловской области глава района написал заявление на граждан после их жалобы на плохую работу властей
Сейчас на главной
Горячие новости
YouTube обвинили в сотрудничестве с Кремлем
Видеоблогер сообщил, что YouTube заблокировал ролики, связанные с критикой российских чиновников под предлогом нарушения им правила YouTube о запрете разжигания ненависти в роликах. При этом другие ролики с «разжиганием ненависти» не удаляют.
Авторская колонка
Пусть Собянин сам садится на велосипед и катится
Думаю, каждый москвич или мало-мальски неравнодушный человек, живущий в Москве, задает себе вопрос о программе «Моя улица» и не может понять ровным счетом ничего. И я среди них, потому что не могу понять, как можно перекладывать плитку второй раз с интервалом в одну зиму
Бильжо Андрей
Горячие новости
Издатели школьных учебников пожаловались в ФАС на Минобрнауки
Издатели учебников обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на Минобрнауки РФ. Издатели сообщили, что министерство заставило их потратить на экспертизу книг около 250 рублей
Горячие новости
Пенсионерам в России жизни нет
Эксперты признали Российскую Федерацию худшей страной для жизни пенсионеров. Наша страна заняла 40-е место из 43 в глобальном пенсионном индексе, который составляет французский банк Natixis
Бизнес
Обет бездушия или прибыль любой ценой
Немало за последнее время имело место быть скандалов, связанных с высадкой детей из общественного транспорта и на мороз, и на другой конец города и т.д. – но контролер московской электрички переплюнул всех. Высадить 13-летнюю девочку в самом настоящем «медвежьем углу», где нет ни жилья, ни остановок, это предел бессердечности ...
Горячие новости
Импортозамещение «made in Turkey»
Экипировку для российских спортсменов от нового производителя ZaSport Анастасии Задориной уличили в недостаточной патриотичности. Как оказалось, форма отшивалась в Турции, а обувь для коллекции предоставила фирма Adidas
Горячие новости
Огненная вода
Житель Тамбова был госпитализирован с ожогами внутренних органов после употребления бутилированной питьевой воды, которую мужчина приобрел в торговой палатке. В настоящее время следственный комитет проводит проверку по данному факту
Горячие новости
​Прокуратура защитит банк «Югра» от ЦБ
Генпрокуратура России выступила против решения Центрального банка России о введении временной администрации в банке «Югра». Ведомство Юрия Чайки намерено опротестовать данное решение
Горячие новости
Россия и Египет не возобновят авиационное сообщение минимум до конца 2017 года
Авиационное сообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца текущего года. Власти Каира выразили недовольство тем, как российские специалисты по авиационной безопасности проводят проверки
Авторская колонка
О правде
В день 75-й годовщины депортации евреев из Франции и отправки их в нацистские лагеря смерти, Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, выступая на стадионе, вспомнил правительство Виши и сказал: «Виши – это тоже Франция».
Познер Владимир
Горячие новости
​«Зенит» ищет футболиста на зарплату 40 тысяч рублей
Санкт-петербургский «Зенит» опубликовал вакансию профессионального футболиста с зарплатой от 40 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте Trudvsem.ru
Горячие новости
Рубль курорты бережет
Госдума утвердила в окончательном чтении законопроект о введении курортного сбора в четырех российских регионах в качестве эксперимента. Согласно документу, налог на туриста вводится в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и в Ставрополье
Горячие новости
Храните деньги под матрасом
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы дополнительного офиса Сбербанка в Тольятти Ильи Садыкова, а потерпевшими стали VIP-клиенты банка. Общая сумма ущерба оценивается в миллиард рублей
лоукостеры
Билет без ручки
Бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах может стать необязательным в России. В среду Госдума должна рассмотреть во втором чтении соответствующие поправки к Воздушному кодексу. С 2012 года идею лоббирует «Аэрофлот», которому она нужна для развития лоукостера «Победа»
Горячие новости
Петербургская подземка не прошла проверку на безопасность
Ространснадзор по итогам проведенной проверки оштрафовал метрополитен Санкт-Петербурга за профнепригодность сотрудников, несертифицированную систему видеонаблюдения, а также за отсутствие внутренней «прослушки»
Горячие новости
Может себе позволить
Глава государства Владимир Путин вместе с другими высокопоставленными чиновниками посетил открытие традиционного авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском. По сложившейся традиции президент на авиасалоне покупает мороженое отечественных производителей
Бизнес
«Ректор всея Руси»
Кто только не набрасывался в последнее время с критикой на ректора Горного университета Владимира Литвиненко, который, как говорилось везде и всюду, являясь еще и акционером компании «Фосагро», в результате придуманной им незатейливой схемы присвоил себе недвижимость возглавляемого им учебного заведения ...
Горячие новости
Роспотребнадзор проверит влияние спиннеров на психику детей
В санитарном ведомстве озабочены агрессивным продвижением игрушки в детской и подростковой среде. Популярность спиннеров также вызывает тревогу у родителей и преподавателей