Кремль решил не пускать Евгения Ройзмана на губернаторские выборы
Центризбирком не будет регистрировать мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области. В Кремле приняли решение не допускать сильного кандидата до голосования
Центризбирком не будет регистрировать мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области. В Кремле приняли решение не допускать сильного кандидата до голосования, чтобы действующий глава региона Евгений Куйвашев смог одержать победу на выборах.
Источник телеканала «Дождь» сообщил, что у Центризбиркома есть минимум два основания для отказа Ройзману в регистрации. Первый вариант связан с тем, что мэр Екатеринбурга не успевает в установленный законом срок пройти муниципальный фильтр (собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов).
Второе основание для отказа в регистрации - процедура выдвижения Ройзмана в губернаторы. Напомним, свердловское отделение «Яблока» отказалось выдвигать мэра Екатеринбурга, в связи с чем было распущено. В итоге, выдвигать Ройзмана пришлось федеральному бюро партии.
В Центризбиркоме уже попросили «Яблоко» заново выдвинуть Евгения Ройзмана кандидатом в свердловские губернаторы.
«К моему великому сожалению, статус мэра не избавляет Ройзмана от необходимости пройти все предусмотренные законом процедуры при регистрации кандидатом на пост главы субъекта Российской Федерации», - заявил член ЦИК Николай Левичев.
Евгений Ройзман в свою очередь отметил, что еще надеется на регистрацию кандидатом в губернаторы, поскольку «это же Россия, тут все возможно».
«Но ситуация сложная, меня откровенно не пускают на выборы», - добавил Ройзман. Ранее мэр Екатеринбурга заявлял, что в случае допуска выиграет выборы у Евгения Куйвашева.