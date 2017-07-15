Дочь одного из друзей Путина решила вступить в «Открытую Россию» и спасти страну от диктатуры
Дочь ректора Горного университета Владимира Литвиненко Ольга написала заявление на вступление в «Открытую Россию» Михаила Ходорковского. Отметим, что Владимир Литвиненко считается другом Владимира Путина
Дочь ректора Горного университета Владимира Литвиненко Ольга написала заявление на вступление в «Открытую Россию» Михаила Ходорковского. Отметим, что Владимир Литвиненко считается другом Владимира Путина, а в Горном университете президент защищал диссертацию.
Ольга Литвиненко в беседе с телеканалом «Дождь» подтвердила, что решила вступить в оппозиционное движение.
«Меня вдохновила харизма Ходорковского и его уверенность в том, что Россию можно и нужно спасти от диктатуры и пути к железному занавесу, по которому наша страна идет сегодня. Да, я приняла твердое решение опять заняться политикой и вступить в “Открытую Россию”», — сказала Литвиненко.
Дочь друга Путина считает, что должна сделать все необходимое, «чтобы Россия встала на путь демократического развития, чтобы суды стали по-настоящему независимы, чтобы правоохранительная система перестала быть карательной машинной против инакомыслящих».
В «Открытой России» Литвиненко планирует заниматься объединением российских граждан, живущих в Европе с целью координации действий и проявления гражданской позиции.
Глава проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев отметил, что заявление Ольги Литвиненко может быть рассмотрено на ближайшем заседании федерального совета движения 20 июля.
Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко дважды возглавлял предвыборный штаб Путина.
Ольга Литвиненко с 2007 года была депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Справедливая Россия». В 2011 году она уехала из России, а ее отец обратился в Следственный комитет с заявлением о похищении Ольги.
Сама Ольга Литвиненко долгое время пытается вернуть свою дочь Марию-Эстер, которую воспитывает Владимир Литвиненко. Женщина рассказала, что отец не дает ей видеться с дочерью.