Кремль отправит в отставку еще пять губернаторов. В зоне риска Меркушкин, Толоконский и Воробьев
Президент России Владимир Путин осенью текущего года продолжит кадровые перестановки в губернаторском корпусе. В отставку планируется отправить минимум пять глав регионов
Президент России Владимир Путин осенью текущего года продолжит кадровые перестановки в губернаторском корпусе. В отставку планируется отправить минимум пять глав регионов.
«На данном этапе есть примерно 15 самых проблемных территорий, из них выберут около пяти человек и показательно отправят в отставку перед стартом президентской кампании», - сообщил источник портала Znak.com в администрации президента.
Кандидатов на увольнение будут выбирать по таким критериям, как экономическое состояние региона, личный рейтинг губернатора и наличие конфликтов в элитах.
В настоящее время кандидатами на увольнение являются: губернатор Алтайского края Александр Карлин, губернатор Омской области Виктор Назаров, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Ненецкого АО Игорь Кошин, глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов, глава Алтая Александр Бердников, глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и губернатор Московской области Андрей Воробьев.