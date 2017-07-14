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14 июля 00:02

Сенатор-антизападник Андрей Климов оказался связан с кипрскими офшорами

Сенатор от Пермского края Андрей Климов, который в Совете Федерации возглавляет комиссию по защите суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством в дела РФ, оказался связан с офшорными компаниями, зарегистрированными на Кипре и Виргинских островах

Фото: Tsargrad.tv

Сенатор от Пермского края Андрей Климов, который в Совете Федерации возглавляет комиссию по защите суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством в дела РФ, оказался связан с офшорными компаниями, зарегистрированными на Кипре и Виргинских островах.

По данным «Новой газеты», сенатор Андрей Климов занимал должность директора кипрской компании, когда был депутатом Госдумы, что запрещено законом.

До начала работы в Госдуме г-н Климов был совладельцем компании «Корпорация КУБ» из Перми. Доля в этой корпорации также принадлежала кипрской фирме Bikel Enterprises Ltd. Климов был ее директором с 1990-х до 2004 года. Затем кипрскую компанию возглавила его жена Ольга, а в 2015 года фирма была ликвидирована.

Сам сенатор заверяет, что не руководил компанией Bikel Enterprises. По его словам, компания Bikel Enterprises Ltd была давно закрыта, а в кипрском реестре приведены устаревшие сведения.

«Новая» выяснила, что Климову и его супруге также принадлежит компания «МИРИ», которая является соучредителем фонда содействия развитию евразийской интеграции «Евразийский диалог». Председателем этого фонда является Климов.

Также сенатор владеет долей в российской компании МИЦ «Альянс». 25% принадлежит Андрею Климову и его жене Ольге (через МИРИ), другими 25% владеет родной брат сенатора Сергей Климов. Еще один владелец фирмы - Vivo Assets Ltd, офшор с Британских Виргинских островов.

Андрей Климов участвует в организации множества форумов и конференций в России за бюджетный счет, а госконтракты на проведение этих мероприятий выигрывают фирмы его родного брата Сергея. Так, организацией форумов «Евразийская экономическая интеграция: достижения и проблемы» в 2013 и 2014 гг. занималось «Агентство стратегических коммуникаций «Практика»». 28% «Практики» принадлежит брату сенатора Климова - Сергею.

Андрей Климов по этому поводу заявил, что фирма «Практика» 20 занимается организацией форумов и ярмарок по всему миру, а его родственникам не запрещено законом вести коммерческую деятельность.

Сенатор от Пермского края Андрей Климов известен громкими антизападными инициативами. В частности, он предлагал разрешить российским надзорным органам блокировать иностранные СМИ, вещающие на территории РФ, а также предлагал составить «черную книгу» вмешательств западных государств во внутренние дела России.

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