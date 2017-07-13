Депутат-единоросс Татьяна Соломатина возглавила рейтинг самых богатых чиновниц
Деловой журнал Forbes составил рейтинг государственных служащих с самыми высокими доходами. Список был составлен на основании данных о доходах, которые были представлены в декларациях
Деловой журнал Forbes составил рейтинг государственных служащих с самыми высокими доходами. Список был составлен на основании данных о доходах, которые были представлены в декларациях. В сумме доход 10 высокооплачиваемых госслужащих составил 220 млн рублей.
Больше всего в рейтинге депутатов Госдумы. Народные избранницы заняли семь мест из десяти.
Самой богатой чиновницей по версии Forbes стала депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Соломатина. Ее доход за 2016 составил 56 млн рублей.
На втором месте – сенатор Людмила Нарусова с доходом в размере 28,7 млн рублей, а на третьем - зампред Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») с доходом в размере 24,5 млн рублей.
В рейтинг также вошли: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (22,9 млн рублей), депутат от «Единой России» Елена Панина (16,5 млн рублей), депутат Наталья Назарова (15,7 млн рублей), зампред правительства Ольга Голодец (15,6 млн рублей), депутаты Светлана Савицкая (15,4 млн рублей), Валентина Терешкова (12,3 млн рублей) и Валентина Рудченко (10,5 млн рублей).