Дмитрий Медведев отказался от предвыборного турне по регионам из-за фильма ФБК
Премьер-министр Дмитрий Медведев не будет ездить по регионам и оказывать поддержку кандидатам в губернаторы от «Единой России» на правах лидера этой партии. От этой части предвыборной кампании пришлось отказаться из-за фильма «Он вам не Димон»
Премьер-министр Дмитрий Медведев не будет ездить по регионам и оказывать поддержку кандидатам в губернаторы от «Единой России» на правах лидера этой партии. От этой части предвыборной кампании пришлось отказаться из-за нашумевшего фильма Фонда борьбы с коррупцией о тайных активах главы правительства.
Ранее кремлевские политтехнологи планировали отправить Дмитрия Медведева в те регионы, где в сентябре состоятся губернаторские выборы. О таких планах, в частности, говорил секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов. Однако от предвыборного турне премьера и лидера партии власти пришлось отказаться из-за массовых антикоррупционных акций, поводом для которых стал фильм-расследование «Он вам не Димон».
Рейтинг главы правительства после выхода фильма ФБК значительно сократился. Политтехнологи считают, что публичная поддержка Медведевым кандидатов в губернаторы от партии власти может негативно сказаться на их результатах.
Вместо Дмитрия Медведева с губернаторами проводит встречи президент Владимир Путин, который уже посетил четыре региона. Всего у главы государства запланировано 16 поездок, сообщают «Ведомости».
Эксперты отмечают, что поездки Владимира Путина по регионам являются как частью губернаторских выборов, так и частью его президентской предвыборной кампании.