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11 июля 13:30

Красноярские депутаты хотели увеличить зарплаты врачам, а в итоге повысили себе

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края в два раза повысили себе зарплату. Изначально народные избранники планировали поднять зарплаты врачам и библиотекарям, а в итоге позаботились только о своем благосостоянии

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края в два раза повысили себе зарплату. Изначально народные избранники планировали поднять зарплаты врачам и библиотекарям, а в итоге позаботились только о своем благосостоянии. Теперь красноярские депутаты будут получать по 200 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, средняя зарплата в крае составляет сейчас около 37 тысяч рублей.

Решение об увеличении зарплаты депутатов краевого парламента со 100 тысяч до 200 тысяч рублей уже подписал губернатор региона Виктор Толоконский, сообщает ТВК.

Депутат от партии «Патриоты России» Иван Серебряков сообщил изначально на заседании обсуждался вопрос о повышении зарплат госслужащих, руководителей муниципальных предприятий, библиотекарей и врачей, но в итоге «произошла вот такая подмена понятий».

Оппозиционные депутаты отметили, что в первоначальном виде принятый законопроект не предполагал повышения зарплаты, однако прямо перед сессией фракция «Единая Россия» внесла соответствующие изменения.

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