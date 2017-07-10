Вице-премьера Калмыкии арестовали по обвинению в мошенничестве
Вице-премьер правительства республики Калмыкия Петр Ланцанов стал фигурантом уголовного дела. Высокопоставленного регионального чиновника подозревают в совершении мошенничества и в злоупотреблении должностными полномочиями
Вице-премьер правительства республики Калмыкия Петр Ланцанов стал фигурантом уголовного дела. Высокопоставленного регионального чиновника подозревают в совершении мошенничества и в злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным Следственного комитета, в 2011 году Петр Ланцанов поручил сотрудникам Министерства сельского хозяйства Калмыкиии принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет образованного холдинга «Мраморное мясо Калмыкии».
Сельхозпроизводители выполнили требование чиновников и перечислили средства. Затем часть денег была похищена, а другая часть использована не по назначению.
По версии следователей, к совершению преступления также мог быть причастен заместитель министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышев. Сейчас оба чиновника находятся под арестом, в их рабочих кабинетах был проведен обыск, сообщает Newsru.com.