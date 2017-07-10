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Политика
10 июля 00:08

Полицейские задержали более 130 сторонников Навального за незаконную агитацию

Правоохранительные органы в минувшие выходные задержали в разных городах страны 130 волонтеров и сотрудников избирательных штабов Алексея Навального. Оппозиционные активисты были задержаны во время агитации за Навального

Фото: Twitter/Gulyaev_S

Правоохранительные органы в минувшие выходные задержали в разных городах страны 130 волонтеров и сотрудников избирательных штабов Алексея Навального. Оппозиционные активисты были задержаны во время агитации за Навального. Ранее полиция провела рейды по избирательным штабам оппозиционера и изъяла агитационные материалы.

В Москве в воскресенье в ходе агитационных мероприятий полиция задержала 16 волонтеров избирательного штаба. Портал «ОВД-Инфо» уточняет, что среди задержанных оказались четверо несовершеннолетних.

В районе Коломенского правоохранители задержали с листовками Евгению Маршалл, около станции метро «Авиамоторная» задержаны Степан Васнецов, Юлианна Донец, Владислав Монастырев и Константин. В Жулебино задержали Юрия Максимова, около станции метро «Бауманская» - активистка Алина Мартинович, на ВДНХ - Геннадий Сидоркин. Еще несколько человек задержаны в Сокольниках, на станции «Университет», около ТЦ «Европейский» на станции «Киевская» и в Измайлово.

В отношении активистов составили протоколы по статье «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах».

В субботу задержания агитаторов были более массовыми. В разных городах полиция задержала 130 участников «агитационных субботников».

На прошлой неделе сотрудники полиции также провели обыски в ряде избирательных штабов Алексея Навального. Обыски закончились изъятием агитационных материалов оппозиционеров. Часть тиража сотрудниками и волонтерам штабов удалось спасти.

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