Власти усмотрели в агитационных кубах Навального оскорбление чувств верующих
Чиновники заявили, что места пикетирования располагается в непосредственной близости от православного храма, «который массово посещается православными верующими»
Власти Санкт-Петербурга не согласовали установку на улицах города агитационных кубов оппозиционера Алексея Навального. По мнению чиновников из Смольного, они могут оскорбить чувства верующих. Соответствующий ответ дал замглавы администрации Петроградского района Андрей Цибиногин.
Чиновник отметил, что заявленное место пикетирования располагается в непосредственной близости от православного храма Князь-Владимирский собор, «который массово посещается православными верующими». В этой связи, отмечает чиновник, проведение публичного мероприятия может привести к оскорблению чувств верующих.
Кроме того, проведение пикета вблизи транспортных магистралей (Добролюбова, Большая Пушкарская и Талалихина) может привести к дорожно-транспортным происшествиям, сообщает «Фонтанка».
Избирательные штабы Алексея Навального планировали провести масштабную агитационную кампанию. В этой связи в избирательных штабах оппозиционера уже несколько дней проходят обыски и изымается агитационная продукция.
Кроме того, в северной столице перевозчик «Деловые линии» не выдал оппозиционерам часть груза с агитматериалами под предлогом, что посылки еще находятся в пути. Волонтеры штаба отметили, что на сайте компании было указано, что груз прибыл на терминал и ожидает оплаты.