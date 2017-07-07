Владимир Путин накануне выборов поручил разобраться со всеми жалобами россиян
Ранее по жалобам россиян, которым повезло дозвониться до главы государства во время «прямой линии», был решен вопрос с переселением жильцов аварийного дома в Ижевске, выплачены компенсации пострадавшим от наводнения в Ставропольском крае
Президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть все обращения граждан, которые не были озвучены во время «прямой линии» 15 июня, и принять по ним решения.
Сам глава государства обратился лично к губернатору Орловской области и потребовал от него разобраться с жалобами жителей региона. Президент отметил, что жители Орловской области жалуются на отсутствие лекарств для льготников, рост коммунальных тарифов, а также на плохое состояние дорог.
Еще одна жалоба связана с отсутствием бесплатных учебников в местных школах. По словам местных жителей, в школьном списке 17 учебников, а каждый стоит 800-1000 рублей. То есть за все учебники придется заплатить 15-17 тысяч рублей.
Глава Орловской области Вадим Потомский пообещал разобраться со всеми жалобами жителей региона.
Ранее по жалобам россиян, которым повезло дозвониться до главы государства во время «прямой линии», был решен вопрос с переселением жильцов аварийного дома в Ижевске, выплачены компенсации пострадавшим от наводнения в Ставропольском крае и в срочном порядке закрыт мусорный полигон в подмосковной Балашихе.
Политологи отмечают, что столь оперативное решение проблем россиян в ручном режиме является частью избирательной президентской кампании Владимира Путина.