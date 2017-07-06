Премьер-министр пожаловался на воровство ручек участниками заседаний в правительстве
Чиновникам во время заседаний в здании российского правительства вместо ручек стали выдавать карандаши. В аппарате правительства объяснили, что ручки часто воруют, а вот карандаши чиновников не интересуют
Чиновникам во время заседаний в здании российского правительства вместо ручек стали выдавать карандаши. В аппарате правительства объяснили, что ручки часто воруют, а вот карандаши чиновников не интересуют.
О воровстве ручек в правительстве рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Глава РСПП поинтересовался у премьер-министра Дмитрия Медведева, почему участникам заседаний перестали давать ручки. «Знаешь, какой ответ получил? Воруют ручки, а карандаши нет», - рассказал Шохин порталу Life.
Сам Александр Шохин подтвердил, что ручку действительно легко спрятать в кармане.
В связи с постоянной пропажей ручек аппарату правительства приходится тратить дополнительные средства на покупку новых канцелярских товаров.