Жителей Ижевска во время визита Владимира Путина попросили «не высовываться из окон»
Власти Ижевска накануне визита в город президента Владимира Путина попросили местных жителей «зашторить окна» своих квартир и «не выглядывать». Чиновники объяснили такие странные меры личной безопасностью граждан
Власти Ижевска накануне визита в город президента Владимира Путина попросили местных жителей «зашторить окна» своих квартир и «не выглядывать». Чиновники объяснили такие меры личной безопасностью граждан.
Власти рекомендовали горожанам «ни в коем случае» не выглядывать из окон и воздержаться от выхода на балкон, а при появлении президентского кортежа «вести себя предписанным образом», то есть не мешать проезду VIP-автомобилей, не фотографировать, не кричать и не жестикулировать.
По данным радиостанции «Эхо Москвы», объявления с правилами поведения во время визита главы государства были развешаны на подъездах жилых домов.
В минувший вторник Владимир Путин совершил рабочий визит в Ижевск, где он встретился с местной жительницей Анастасией Вотинцевой, которая ранее пообщалась с президентом во время «прямой линии». Женщина пожаловалась на деревянный барак, в котором ей придется жить еще 12 лет из-за отсрочки в расселении.
Врио губернатора Александр Бречалов пообещал Владимиру Путину, что барак Вотинцевой будет включен в программу переселения. От себя президент пожарил жительнице Ижевска путевку в Сочи на всю семью. Такой подарок Владимир Путин сделал женщине в честь ее дня рождения.