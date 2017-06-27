Московские чиновники потратили 2,3 млрд рублей на информационные услуги и соцопросы
Московские власти за последние пять лет потратили на политический консалдинг и проведение соцопросов 1,1 млрд рублей. Еще в 1,2 млрд рублей обошлись префектурам и управам услуги по информационному сопровождению
Московские власти за последние пять лет потратили на политический консалдинг и проведение соцопросов 1,1 млрд рублей. Еще в 1,2 млрд рублей обошлись префектурам и управам услуги по информационному сопровождению.
По данным экспертов антикоррупционной организации Transparency International, госконтракты на указанные суммы были заключены столичными чиновниками в период с 2011 по 2017 гг. Еще 53 закупки на сумму 278 млн рублей на консалтинг находились на стадии подачи заявок или заключения договора.
По данным борцов с коррупцией, значительная часть госконтрактов носит «очевидный предвыборный характер». В контрактах речь идет о выявлении электоральных предпочтений граждан, мониторинге деятельности кандидатов и оценке избирателями их программ.
В TI подчеркнули, что по закону чиновники не имеют права заказывать такие соцопросы, так как не могут помогать политическим партиям деньгами и «административным ресурсом». Значительная часть контрактов, рассмотренных в расследовании, допускала «фактическое нарушение закрепленного в Конституции РФ принципа разделения властей». Так, например, контракт управы района Савелки потратила 1,9 млн рублей на «наблюдение за депутатами в соцсетях».
Контракты на соцопросы также включали организацию информационной кампании в СМИ и в соцсетях, а также сотрудничество с лидерами общественного мнения. Взамен этим лицам выдавались мини-гранты, субсидии или другую материальную поддержку.
Эксперты Transparency International выяснили, что контракты на информационное сопровождение и проведение соцопросов заключались с одними и теми же фирмами, связанными с московскими властями. Так, владелец ООО «НИИ СС» (один из победителей тендеров) Александр Шелухин имеет еще несколько юридических лиц, например, ОАО «Московские информационные технологии» (ОАО «МИТ»). 51% акций в этой компании принадлежит мэрии Москвы.