«Война с ветряными мельницами»
«Свадебный генерал» российской антикоррупции Наталья Поклонская продолжает искать черное в белом и белое в черном
Кина не будет?
Противостояние Натальи Поклонской и фильма, ставшего знаменитым еще до своего выхода на экраны «Матильда», режиссера Алексея Учителя, выросло в целый сериал. Сначала бывшая прокурорша Крыма требует от режиссера предоставить материалы для экспертизы, а Учитель в ответ пояснил, что подобная цензура в законе не предусмотрена и типа «пошли вы все».
Тогда Поклонская отправила запрос в правоохранительные органы с требованием изъять кинодокументы "для проведения проверки в связи с возможным наличием совершения преступления" и полицейские не смогли отказать депутату Госдумы, тем более, неугомонная Поклонская, добившись экспертизы и получив по ней отчет, в котором «… созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II», и тут же наябедничала в Генпрокуратуру.
Многие люди и даже специалисты, комментируя претензии Поклонской к сюжету фильма, недоумевали – это ведь художественное кино, в котором правда и вымысел соседствовали во все времена и это нормально. Смотреть голую правду без «купюр» в творческом произведении иногда очень скучно – тут даже мастерство актеров не поможет. А ведь кино – это еще и касса. Бизнес, одним словом. Тем более, известные исторические персонажи – герои не только кино, но и спектаклей, сказок и даже мультфильмов. Представьте себе малыша у экрана телевизора, который смотрит мультик про какого-нибудь «царя Салтана» и там все строго по исторической хронологии. Будет ребенок такое смотреть? Или веселый, но не совсем исторически верный мультфильм не воспитывает в малыше патриота? А если в мультике какой-нибудь царь или князь песенку веселую запоет – а какой-нибудь критик сразу письмо в прокуратуру: такой-то такой-то исторический персонаж на самом деле голоса не имел и песен никогда не пел. Все – мультик зарубили.
Другое дело, если фильм документальный и, заявляется его создателями как основанный на реальных событиях – здесь, конечно, каждый факт тщательно проверяется, потому как, вполне может стать пособием для обучения. А кино… оно для того и художественное, чтобы предполагать некий вымысел, импровизацию режиссера, даже немного сказку…
По «письмам трудящихся»?
Конечно, Поклонская, по сути, выставившая себя на посмешище, спешит заверить – критика «Матильды» не отсебятина. Сначала представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". А на адрес самой Поклонской поступило порядка 40 тысяч заявлений от граждан, требующих запретить прокат «Матильды».
Что тут сказать. Население России почти 147 миллионов человек. И даже если вычленить отсюда категорию россиян, не попадающих под «+16», все равно получится много. А 40 тысяч – это, к примеру, город Тында Амурской области вместе с прилегающими поселками. Выходит, один крохотный городок (не в обиду жителям Тыдны – это лишь для примера) может запретить всей остальной стране смотреть кино?
Что же касается «Царского креста», громко называющегося общественным движением, то это обычная группа «В Контакте» численностью в несколько сотен «активистов», предназначение которого малопонятно, а первая запись на странице появилась 6 октября 2016 года, и созданное, такое ощущение, специально для борьбы с фильмом Алексея Учителя и запрета его выхода в прокат.
Куда метит Поклонская, понять можно – поправки в ст. 148 УК РФ и ст. 3.5 КоАП, принятые в июне 2013 года, которые все привыкли назвать законом об оскорблении чувств верующих, при всей шаткости наших законов вполне позволяют любое «кому-то» непонравившееся произведение искусства считать преступлением и, как сказал Константин Райкин, активно вмешиваться в творческий процесс людям, в искусстве мало что соображающим.
Где-то бы Поклонской надо было остановиться и тихонько загасить конфликт – тем более, и премьер Медведев посоветовал чиновникам не «указывать художникам, как им творить», отреагировав конкретно на скандал вокруг «Матильды», и в Минкульте заявили, что при выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя не будут ориентироваться на экспертизу, сделанную по инициативе Поклонской.
А спикер Вячеслав Володин, комментируя «войну» вокруг «Матильды», пояснил, что действия в отношении фильма и конкретно режиссера Учителя – личные инициативы Поклонской. Не более того.
А неугомонная Наталья выдает очередной перл: «Этот фильм признается Церковью хулой на Дух Святой» и заявляет, что прихожан РПЦ, присутствовавших на закрытых показах, якобы отлучили от святого причастия на шесть месяцев, на что в РПЦ ответили «знать о таких случаях не знаем» - тем более, церковное отлучение – это прерогатива как раз РПЦ, а не общественников. Так что, выходит, что госпожа Поклонская возложила на себя полномочия «хулить» фильм и отлучать верующих людей от церкви.
Но и это было еще не все. Фильм еще не вышел в прокат – а в продажу уже поступила книга с его критикой. «Ложь «Матильды»», написанная историком Петром Мультатули, как говорят, по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской, изобличает в сюжете фильма неправду. Мол, в истории этого не было, в кино есть. Это называется, из пустого в порожнее – про разницу между художественным и документальным кино мы уже говорили. Этак можно выпустить книгу, например, под названием «Ложь семнадцати мгновений весны» (вдруг Штирлиц на самом деле дал себе команду проснуться через 15 минут, а не спустя двадцать, как в кино), или «Ложь Бородинского сражения» Бондарчука-старшего, где «критики» вдруг разглядят, что слишком много русских солдат французы покололи штыками в рукопашной. Да и еще на тысячи фильмов можно написать, а потом собрать все эти критические книжки в один огромный сборник под общим названием «Тупость 21 века».
Наверное, не стоило госпоже Поклонской давать такую подсказку - писать «анти-книжку» на каждый художественный фильм. Уж слишком она легка на подъем во всем, что у нормального человека вызывает недоумение или даже улыбку. Хотя, может, какой-нибудь умный человек выпустит со временем сборник новых анекдотов с новыми персонажами современности. А то старые приколы уж совсем с «бородой»...
Неэффективная фиктивность
Порой Наталья Поклонская настолько идет вразнос, что даже в «Единой России» однопартийцы советуют ей при выражении своего мнения и инициатив дистанцироваться от партии – даже, несмотря на то, что отдельные предложения главного парламентского контролера над доходами и расходами народных избранников выглядят вполне актуально.
К примеру, чем плохо предложение направлять гражданам в нижнюю палату парламента сведения о нарушениях депутатами антикоррупционного законодательства и обещания Поклонской проводить по каждому сигналу проверку?
Намерение госпожи Натальи проверять информацию о фиктивных разводах народных избранников с целью сокрытия имущества и доходов после того, как российских чиновников обязали предоставлять сведения не только о своих доходах и имуществе, но и декларации супругов и несовершеннолетних детей тоже внешне выглядит достойным уважения.
Однако, что бы стать действительно уважаемым государственным деятелем, да еще занимаясь «плохими мальчиками» в отечественных верхах, необходимо прежде всего самой быть «чистым кристаллом». А то вон Transparency International проводит расследование и выявляет у Поклонской квартиру в Донецке, которая в силу непризнанности ДНР, считается зарубежной недвижимостью, а значит, нарушением закона со стороны чиновника Поклонской. Сама она, понятное дело, сию информацию опровергает и грозит «клеветникам» судами.
Когда в середине мая 2017 года Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» (ЦАП) после предложения Поклонской о проверке общественных организаций заинтересовался отсутствием в декларации Поклонской машины и доходов супруга, то и здесь «мадам» лишь развела руками - мол, еще «мадмуазель». Нету мужа, нету машины.
А ведь за супруга Наталья не единожды упоминала в прессе – но фразе «…что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок…» был дан обратный ход: был некий мужчина, то ли жених, то ли сожитель, но так и не расписались – расстались. Потому его декларации рядом с ее декларацией и нет.
Что ж, подобное сплошь и рядом – только, когда ты политический деятель, вся твоя жизнь, включая личную – под микроскопом у общества. И, соответственно, если Поклонская говорит о том, что недобросовестные чиновники могут фиктивно разводиться, чтобы скрыть доходы, почему из списка недобросовестных нужно исключить саму Поклонскую, пока не доказано обратное? Только в не в смысле развода – а, к примеру, «давай пока не спешить бежать в ЗАГС – а то ты зарабатываешь слишком много, меня коллеги не поймут».
Депутат и председатель Московского отделения «Яблока», глава ЦАПа Сергей Митрохин так и сказал: «Если бы она была просто женщиной, то можно было бы не интересоваться обстоятельствами ее личной жизни. Но она позиционирует себя как кристально чистого борца с коррупцией. Но в ее собственных делах внятности нет».
Тем более, и с автомобилем Поклонской все как в тумане. Сама она говорит, владела до июля 2015-го, потом подарила отцу – но тогда выходит, что отсутствие машины, как минимум, в декларации 2014-го уже есть нарушение.
Согласитесь, на фоне вилл на островах, яхт и прочих благ во владении сильных мира сего – даже утаенный от доходов старенький «Жигуленок» выглядит смешным. Но, тем не менее, это ложь, хоть и маленькая, которая, как известно, порождает ложь большую.
В свое время за публичную «брехню» советнику по национальной безопасности президента США Дональду Трампу пришлось покинуть администрацию, а генпрокурор США Джефф Сешенс за то же самое лишился части полномочий, лишь бы усидеть в своем кресле. Но мы ж не Америка – зачем нам это?
Два оттенка одного мундира
А ведь Наталье Поклонской есть что скрывать не только из новой жизни, но из прежней – еще той, украинской. В 2015-м российский прокурор Наталья Поклонская просила сурового наказания для активиста Майдана за В 2005-м украинский прокурор Наталья Поклонская, которая спустя десять лет хотела сурово наказать активиста Майдана за избиение «пророссийского» сотрудника «Беркута», была не менее категоричной относительно наказания для жителя Крыма, «организовавшего» избиение майдановцев «раннего периода», ехавших в республику «учить жизни» сторонников Януковича.
Кто внимательно следил за крымскими событиями конца зимы – весны 2014-го, тот наверняка помнит и историю о том, как ехавший в Крым «бандеровский поезд» ходили встречать тысячи людей с черенками от лопат. Эти люди были героями – а так и не доехавшие до вокзала гости – бандитами. Это была точка зрения тех, кто в это время руководил крымчанами, это была точка зрения и прокурора республики Натальи Поклонской.
В те тревожные дни мало кто задумывался над тем, как давно прокурор Поклонская вдруг стала «своей». Тогда нужно было объединяться против единого «врага». Но ведь в той массе простых людей, ополченцев, военных были и люди, попадавшие за решетку или имевшие шансы туда загреметь как раз благодаря прокурору Поклонской.
В 2004-м будущая звезда российской антикоррупции, будучи прокурором украинским, просила 7,5 лет для одного из крымских русскоязычных активистов (хотя дело тянуло, максимум, на «хулиганку»), но суд в его общественной опасности и даже посягательстве на целостность Украины не убедила – парень отделался 2,5 месяцами заключения всего лишь за нарушение общественного порядка.
Так что, адекватностью своих действий и поступков, грудью стоявшая за целостность Украины Наталья Поклонская, не отличалась с юности. Пришло время, в Крыму над государственными учреждениями вывесили российские флаги – наряду со многими другими «перекрасилась» и прокурорша. Только вот сущность человека осталась неизменной – как говорится, себя не выправишь. Дай поставить запятую там, где ее по определению не должно быть, дай приказать профессиональную мудрому режиссеру, что ты не прав и так искусство не делается… Главное, перечеркнуть людской труд, покрошить, запретить…
Лет восемьдесят тому назад был в нашей стране такой Генеральный прокурор по фамилии Вышинский, считавший лучшим доказательством вины человека его собственное признание (потому признания и выбивали, а не вели поиск доказательств) и, как говорят, в приговорах знавший лишь одну фразу: «Расстрелять всех, как бешенных псов!».
Такое ощущение, что бывший прокурор российского Крыма, случись ей жить в то время, сделала бы себе еще более головокружительную карьеру, чем сегодня…