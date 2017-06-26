В московском метро появился поезд с цитатами Владимира Путина об оппозиции
В московском метрополитене начал курсировать поезд «Россия - Моя история». В оформлении состава использовались слова известных исторических деятелей культуры, политики, искусства и науки, в том числе и президента России Владимира Путина
В московском метрополитене начал курсировать поезд «Россия - Моя история». В оформлении состава использовались слова известных исторических деятелей культуры, политики, искусства и науки, в том числе и президента России Владимира Путина. При этом оформители выбрали цитату действующего главы государства об оппозиции.
Дизайнер Константин Коновалов разместил в соцсети Twitter фотографию электропоезда «Россия – Моя история». «Брат фотки из Москвы шлет. У вас там что, в метро именной поезд Путина запустили с «великими» цитатами вождя?», - написал дизайнер под фотографией.
«Открытая Россия» сообщает, что поезд запустило в конце мая Российское военно-историческое общество (РВИО) совместно с Минкультуры, и фондом гуманитарных проектов «Моя история».
В попечительский совет РВИО входят близкий к президенту бизнесмен Аркадий Ротенберг, вице-премьер России Дмитрий Рогозин, экс-глава РЖД Владимир Якунин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, предприниматель Год Нисанов, который владеет ТЦ «Европейский» в Москве и частью делового центра «Москва-сити».
В военно-историческом обществе отметили, что оформление поезда «призвано напомнить пассажирам метро о величии нашего государства и его роли в мировой истории».
«Чем хуже живет страна, тем больше там цитат из вождей. Чем меньше в стране свободы, тем больше там борются с оппозицией», - прокомментировал использование слов Путина об оппозиции в оформлении поезда экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.