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23 июня 19:11

Жителей Томска оштрафовали за видеообращение к Путину о коррупции в городе

Жительницу Томска, которая во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным пожаловалась на коррупцию среди местных чиновников и силовиков, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Пенсионерку признали виновной в нарушении порядка проведения митинга

Фото: Телекомпания ТВ2

Жительницу Томска, которая во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным пожаловалась на коррупцию среди местных чиновников и силовиков, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Пенсионерку Галину Шергину признали виновной в нарушении порядка проведения митинга. Митингом правоохранительные органы и суд  сочли запись обращения к главе государства.

15 июня Галина Шергина и еще 12 жителей Томска собрались около здания областной администрации, чтобы записать видеообращение Владимиру Путину. В нем томичи рассказали, что «город погряз в коррупции, оборотни в погонах оккупировали правоохранительные органы, прокуратуру, Следственный комитет». Жалобщики попросили президента прислать в Томск комиссию и помочь в борьбе с коррупцией. Правда их обращение в эфире так и не прозвучало.

Галина Шергина рассказала телеканалу ТВ2, что во время записи обращения на «прямую линию» с президентом они спрашивали у сотрудников полиции, не нарушают ли они закон о митингах. Стражи порядка тогда никаких претензий к активистам не предъявили.

Однако через несколько дней пенсионерку и остальных участников акции доставили в полицию. В отношении задержанных составили протоколы о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Городской суд признал  инициативных томичей виновными и оштрафовал.

Томские СМИ сообщают, что 70-летней Екатерине Гаврилиной во время суда стало плохо. В настоящее время она находится в больнице.

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