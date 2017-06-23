В России число госслужащих растет рекордными темпами
Точное число государственных и муниципальных служащих подсчитать не под силу даже Росстату, так как многие бюджетные ведомства позиционируют себя, как организации с «частично государственным участием»
В России стремительными темпами растет число государственных служащих. В среднем, на 90 человек приходится по одному чиновнику. Для сравнения, даже в «стране бюрократии» СССР на одного госслужащего приходилось 136 человек.
Точное число государственных и муниципальных служащих подсчитать не под силу даже Росстату, так как многие бюджетные ведомства позиционируют себя, как организации с «частично государственным участием». В реальности же штат таких организаций полностью содержится за счет государственной казны.
Росстат называет цифру в 1 млн 107,3 тысяч чиновников, но на самом деле в стране насчитывается минимум 6 млн чиновников. «Новые известия» подсчитали, что только законодательную власть федерального уровня представляют 15 тысяч человек. Еще 35 тысяч – это депутаты республиканских, краевых и областных парламентов, их помощники и сотрудники. Еще 700 тысяч депутатов законодательных собраний с аппаратом (в России - 24 тысячи муниципалитетов). В министерствах, федеральных агентствах и их региональных филиалах работает еще минимум 700 тысяч человек. Администрации регионов, региональные министерства и ведомства с аппаратами – это 600 тысяч человек. Чиновников муниципальных образований насчитывается около миллиона. 1,3 млн человек – это сотрудники лицензирующих, контролирующих и регистрационных органов. В пенсионном, страховом, социальном и т.д. фондах работает 1,5 млн человек.
Уникальная ситуация, например, сложилась в Орловской области. Население региона составляет 759 143 человека, а в органах власти всех уровней заняты 13 988 служащих. То есть на 55 «простых» граждан приходится один чиновник.
Эксперты считают, что армия чиновников в России растет во многом из-за традиции под каждую конкретную проблему непременно создавать новое ведомство. Например, до сих пор непонятно, зачем понадобилось создавать министерства по делам Северного Кавказа и развития Дальнего Востока, если есть региональные власти и полномочные представительства президента. Получается, что многие ведомства выполняют дублирующие функции, но бюджет при этом тратит на их содержание миллиарды рублей в год.