Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева, который забанил его в Twitter
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Георгий Албуров подал в суд на премьер-министра Дмитрия Медведева. Албуров обратился в Пресненский суд Москвы после того, как глава правительства забанил его в своем Twitter
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Георгий Албуров подал в суд на премьер-министра Дмитрия Медведева. Албуров обратился в Пресненский суд Москвы после того, как глава правительства забанил его в своем Twitter.
«Подал за то, что он кинул обидку и забанил меня в твиттере», – сообщил Албуров.
В ФБК отметили, что твиттер премьер-министра Дмитрия Медведева является официальным источником информации о деятельности органов власти. По закону, такие сведения должны быть в открытом доступе. Следовательно, г-н Медведев незаконно заблокировал Албурова в своем аккаунте.
Георгий Албуров предположил, что премьер забанил его за антикоррупционное расследование ФБК о «тайных активах». «Дмитрий Анатольевич, не будьте обижулькой. Разбаньте меня в твиттере», - призвал борец с коррупцией главу правительства.