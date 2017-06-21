Госдума засекретила от борцов с коррупцией сведения о недвижимости чиновников и их родственников
Иными словами законопроект разрешает удалять сведения о высокопоставленных госслужащих изо всех баз, в том числе Росреестра, ЕГРЮЛ, ГИБДД, ФНС и т.д. Оппозиция считает, что документ был принят в ответ на громкие антикоррупционные расследования
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 21 июня приняли в третьем окончательном чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО). Данный документ разрешает засекречивать данные о чиновниках и силовиках, которые являются объектами государственной охраны, а также членах их семей. Иными словами законопроект разрешает удалять сведения о высокопоставленных госслужащих изо всех баз, в том числе Росреестра, ЕГРЮЛ, ГИБДД, ФНС и т.д. Оппозиция считает, что документ был принят в ответ на громкие антикоррупционные расследования в отношении чиновников, силовиков и их родственников.
Изначально в законопроекте речь шла только о полномочиях Федеральной службы охраны. Однако ко второму чтению в документ «по-тихому» была внесена поправка о защите персональных данных объектов госохраны и членов их семей. Автор поправки единоросс Василий Пискарев считает, что обработка этих данных должна осуществляться с согласия самих госслужащих или с согласия ФСО.
Таким образом, борцы с коррупцией и журналисты среди прочего должны будут получать разрешение спецслужб на получение выписки из реестра недвижимости. Это значительно осложнит проведение расследований об активах высокопоставленных чиновников и силовиков, стоимость которых зачастую не соответствует уровню их официальных доходов.
Законопроект о засекречивании информации об имуществе лиц под госохраной распространяется на президента, премьер-министра, генерального прокурора, главу СКР, спикеров Госдумы и Совета Федерации и председателей Верховного и Конституционного суда, а также членов их семей. Впрочем, поскольку список объектов госохраны является засекреченным, то включить в него можно кого угодно.
«Для высокопоставленных коррупционеров приняли закон об их защите от следствия. Именно так нужно читать заголовки «Госдума разрешила засекретить данные об имуществе высших чиновников».(…) Русский народ, не зная о таком замечательном документе, уже давно придумал поговорку «Рука руку моет»», - прокомментировал законопроект бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.