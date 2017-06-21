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Политика
21 июня 12:38

Вопросы президенту о коррупции и отставке во время «прямой линии» были одобрены Кремлем

Организаторы «прямой линии» с Владимиром Путиным сообщили, что все транслировавшиеся во время эфира sms-сообщения были согласованы с Администрацией президента. Организаторы уверяют, что Кремль дал добро на показ, в том числе и неприглядных сообщений

Организаторы «прямой линии» с Владимиром Путиным сообщили, что все транслировавшиеся во время эфира sms-сообщения были согласованы с Администрацией президента. Организаторы уверяют, что Кремль дал добро на показ, в том числе и неприглядных сообщений, например, об отставке главы государства, коррупции и Алексее Навальном.

Источник Русской службы ВВС среди сотрудников, которые участвовали в подготовке «прямой линии», сообщил, что сначала вопросы отбирают «одни, затем – другие и так вплоть до пресс-службы президента».

Работники передвижных телевизионных станций (ПТС), которые управляют эфиром, занимаются лишь технической «сборкой» программы, а сотрудники, которые выводили на экран вопросы, не имели отношения к их отбору.

Источник ВВС сообщил, что во время трансляции рядом с режиссером «прямой линии» находится руководство основных федеральных каналов, и если бы вопросы об отставке, коррупции и т.д. не были бы согласованы, то «реакция была бы мгновенной». «Если вопросы не отключили, значит, была установка их оставить», - отметил источник.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что вопросы для «прямой линии» не согласовывались и не отбирались заранее. «Вываливалось [на экран] то, что приходило», - уточнил г-н Песков.

В ходе «прямой линии» с президентом, которая состоялась 15 июня, впервые на экран в виде всплывающих сообщений выводились вопросы зрителей, продолжающие поступать президенту уже по ходу эфира. Именно эти сообщения и стали «гвоздем программы», так как на экран выводились сообщения с намеками на отставку Владимира Путина и о том, что она защищает «казнокрадов и коррупционеров».

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