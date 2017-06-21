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Политика
21 июня 09:10

Губернаторам законодательно запретят тратить на свой пиар бюджетные деньги

Госдума РФ рассмотрит законопроект, который запрещает главам субъектов федерации тратить средства из бюджета на информирование населения о своей работе. Все четыре думские фракции предварительно одобрили законопроект и рекомендовали его к принятию

Фото: Ura.ru

Госдума РФ рассмотрит законопроект, который запрещает главам субъектов федерации тратить средства из бюджета на информирование населения о своей работе. Все четыре думские фракции предварительно одобрили законопроект и рекомендовали его к принятию в первом чтении.

Документ вносит поправки в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Поправки ограничивают расходы губернаторов на свой пиар. Тратить бюджетные средства на «информирование население о своей работе» они могут только в случаях, «прямо установленных федеральными законами или связанных с оказанием госуслуг».

Авторы документа пояснили, что сейчас региональные власти зачастую тратят деньги не на экономическое развитие и обеспечение социального благополучия граждан, а на «формирование привлекательного имиджа губернатора».

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2015 года представителями четырех думских фракций - Михаилом Дегтяревым (ЛДПР), Александром Ющенко (КПРФ), Александром Бурковым («Справедливая Россия») и Ольгой Тимофеевой («Единая Россия»), сообщают «Известия».

Глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко отметил, что в случае одобрения законопроекта, далее депутаты обсудят ответственность губернаторов за излишнюю трату средств на свой пиар.

Также Госдуме предстоит обсудить вопрос о финансировании региональной прессы, которая в большей степени существует за счет средств из бюджетов.

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