Губернаторам законодательно запретят тратить на свой пиар бюджетные деньги
Госдума РФ рассмотрит законопроект, который запрещает главам субъектов федерации тратить средства из бюджета на информирование населения о своей работе. Все четыре думские фракции предварительно одобрили законопроект и рекомендовали его к принятию
Госдума РФ рассмотрит законопроект, который запрещает главам субъектов федерации тратить средства из бюджета на информирование населения о своей работе. Все четыре думские фракции предварительно одобрили законопроект и рекомендовали его к принятию в первом чтении.
Документ вносит поправки в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Поправки ограничивают расходы губернаторов на свой пиар. Тратить бюджетные средства на «информирование население о своей работе» они могут только в случаях, «прямо установленных федеральными законами или связанных с оказанием госуслуг».
Авторы документа пояснили, что сейчас региональные власти зачастую тратят деньги не на экономическое развитие и обеспечение социального благополучия граждан, а на «формирование привлекательного имиджа губернатора».
Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2015 года представителями четырех думских фракций - Михаилом Дегтяревым (ЛДПР), Александром Ющенко (КПРФ), Александром Бурковым («Справедливая Россия») и Ольгой Тимофеевой («Единая Россия»), сообщают «Известия».
Глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко отметил, что в случае одобрения законопроекта, далее депутаты обсудят ответственность губернаторов за излишнюю трату средств на свой пиар.
Также Госдуме предстоит обсудить вопрос о финансировании региональной прессы, которая в большей степени существует за счет средств из бюджетов.