Кремлевские политтехнологи ищут «путь к сердцу» молодых избирателей
Кремлевские политтехнологи всерьез обеспокоены низким уровнем поддержки Владимира Путина среди представителей молодого поколения и пытаются найти «путь к сердцу» юных избирателей. Именно с этим связан интерес властей к популярным блогерам
Кремлевские политтехнологи всерьез обеспокоены низким уровнем поддержки Владимира Путина среди представителей молодого поколения и пытаются найти «путь к сердцу» юных избирателей. Именно с этим связан интерес властей к популярным блогерам. Последних Кремль рассчитывает привлечь на свою сторону и через них повлиять на выбор молодежи.
Агентство Bloomberg сообщает, что российская молодежь, которая на президентских выборах в 2018 году будет голосовать впервые, является настоящей головной болью для Кремля. Молодежь не смотрит государственные телеканалы, а новости узнает из интернета. Всемирная сеть в свою очередь является для властей слабым звеном при всех попытках ввести над ней контроль.
Последние протестные митинги в российских городах, в которых приняли участие тысячи старшеклассников и студентов, показали, что современная молодежь может оказаться серьезной политической силой. Чтобы «достучаться» до молодежи в Кремле решили привлечь в качестве канала коммуникации популярных блогеров. Однако пока власти не могут похвастаться успехами на этом поприще.
Накануне в Госдуме прошел Совет блогеров, приглашения на который получили многие популярные блогеры. Однако большинство из них приглашение депутатов проигнорировали. Блогеры пояснили свой отказ опасениями, что власти хотят использовать их в предвыборной агитации.