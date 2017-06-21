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Политика
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Политика
21 июня 00:14

Кремлевские политтехнологи ищут «путь к сердцу» молодых избирателей

Кремлевские политтехнологи всерьез обеспокоены низким уровнем поддержки Владимира Путина среди представителей молодого поколения и пытаются найти «путь к сердцу» юных избирателей. Именно с этим связан интерес властей к популярным блогерам

Фото: katounakoupepe.blogspot.ru

Кремлевские политтехнологи всерьез обеспокоены низким уровнем поддержки Владимира Путина среди представителей молодого поколения и пытаются найти «путь к сердцу» юных избирателей. Именно с этим связан интерес властей к популярным блогерам. Последних Кремль рассчитывает привлечь на свою сторону и через них повлиять на выбор молодежи.

Агентство Bloomberg сообщает, что российская молодежь, которая на президентских выборах в 2018 году будет голосовать впервые, является настоящей головной болью для Кремля. Молодежь не смотрит государственные телеканалы, а новости узнает из интернета. Всемирная сеть в свою очередь является для властей слабым звеном при всех попытках ввести над ней контроль.

Последние протестные митинги в российских городах, в которых приняли участие тысячи старшеклассников и студентов, показали, что современная молодежь может оказаться серьезной политической силой. Чтобы «достучаться» до молодежи в Кремле решили привлечь в качестве канала коммуникации популярных блогеров. Однако пока власти не могут похвастаться успехами на этом поприще.

Накануне в Госдуме прошел Совет блогеров, приглашения на который получили многие популярные блогеры. Однако большинство из них приглашение депутатов проигнорировали. Блогеры пояснили свой отказ опасениями, что власти хотят использовать их в предвыборной агитации.

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