Юлии Навальной предложили выдвинуться в президенты вместо супруга
Популярный блогер Илья Варламов предложил супруге Алексея Навального Юлии выдвинуться в президенты России. Таким образом можно решить проблему с выдвижением самого оппозиционера, которого могут не зарегистрировать из-за судимости
Популярный блогер Илья Варламов предложил супруге Алексея Навального Юлии выдвинуться в президенты России. Таким образом можно решить проблему с выдвижением самого оппозиционера, которого могут не зарегистрировать из-за судимости.
«Юля Навальная. А почему нет? Многие обсуждают, гадают, а я думаю, что идея хорошая. Юля красивая, неплохо говорит, бок о бок с мужем и на судах и на митингах. Юля могла бы в решающий момент взять знамя и пойти на выборы вместо самого Навального!», - написал в своем блоге Илья Варламов.
Блогер считает, что электорат Алексея Навального, который «завяз в судах», легко примет в качестве кандидата в президенты его жену и «на руках понесет в Кремль».
В избирательном штабе Алексея Навального «план Б» с выдвижением Юлии Навальной пока не прокомментировали. Сам оппозиционер в настоящее время отбывает административный арест сроком на 25 суток за неповиновение законному требованию полиции перед началом антикоррупционного митинга 12 июня.
Напомним, Алексей Навальный имеет условные сроки по делам «Ив Роше» и «Кировлеса». Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что зарегистрироваться кандидатом в президенты оппозиционер может только «чудом».