Схождение благодатного Путина
Ежегодная Прямая линия с Путиным – это как ежегодное схождение Благодатного огня. Все ждут этого Огня, словно с его появлением и правда снизойдет на них благодать. И не так важно, что бородатые мужички пронесли с собой зажигалочку, чтобы Огонь снизошел на них с гарантией – ведь это вопрос веры. Если ты веришь в Огонь, тебе все равно, откуда он появляется и как возникает. Тебе просто хорошо от того, что он есть.
С Путиным – все то же самое. Не важно, какую лапшу он вешает и какие очки втирает – вы либо верите в него, либо нет. И если вера ваша в Путина крепка, то вам все нравится, вы смеетесь над дурацкими каламбурами про голубые мундиры, и вы действительно верите в то, что коррупция не главная проблема для страны, да и вообще не проблема. Правда, верующих становится все меньше.
У нас любят подкручивать всякую статистику, чтобы показать, насколько лучше и веселее стала наша жизнь и насколько широка поддержка народом всякой белиберды. Но здесь мастера скручивать социальные одометры чего-то недоглядели. Год назад Путину на Прямую линию прислали почти 4 миллиона вопросов и обращений, а в этом году в два раза меньше – непорядок!
Впрочем, на отдельных граждан благодать может и снизойти. И таких историй за все эти годы снисхождения благодатного Путина набрались уже десятки. Дорогу провести, кабель протянуть, елочку зажечь. И всякие оболдуи сидят и умиляются: какой президент хороший, какой добрый и заботливый. А я скажу вам, что президент у нас хреновый. Потому что после почти 18 лет правления Путина, в стране некому лампочку в подъезде вкрутить без его указания. Только он один все может решить, только он один и есть власть. И никого между Натальей Калининой из Оловяннинского района и Президентом России нет, никаких промежуточных звеньев.
Ну, а помимо забайкальских чинодралов по итогам Прямой линии по балде огребет еще кое-кто. Потому что самое интересное в этот раз было не в вопросах и ответах и прочих постановочных спецэффектах, а в сообщениях на экране. Этот тот самый уникальный случай, когда наше телевидение обязательно надо было смотреть. В нем время от времени прорывалась параллельная, а на самом деле настоящая жизнь. Вот что значит не посадить редактора и дать людям писать все, что они думают. «Может, вы устали и вам пора отдохнуть?». Видать, не на всех благодатно действует этот огонь. Хотя у многих уже наступило озарение.
Источник - Эхо Москвы