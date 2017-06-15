«Неправильные» sms-сообщения стали хитом «прямой линии» с президентом
Пока президент России в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, интернет-пользователи активно обсуждают sms-сообщения, которые присылают на горячую линию. Сообщения, которые выводятся на экран в студии, стали гвоздем программы сегодняшней «прямой линии»
Пока президент России в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, интернет-пользователи активно обсуждают sms-сообщения, которые присылают на горячую линию. Сообщения, которые выводятся на экран в студии, стали гвоздем программы сегодняшней «прямой линии» с главой государства.
В своих сообщениях россияне интересуются у Владимира Путина, не устал ли он на президентской должности и намекают, что ему «пора отдохнуть». «Когда вы перестанете нарушать положение Конституции о максимальном президентсве в 2 года?», - интересуются граждане у главы государства.
Пользователи социальных сетей пишут, что модераторы государственного телеканала «Россия 1», судя по всему, не стали модерировать сообщения, чем значительно оживили «унылую» прямую линию с президентом.
В соцсетях стремительно распространяются скриншоты с самыми «интересными» sms-сообщениями президенту от граждан. «Ваши слова «своих не сдаем» относятся к казнокрадам и коррупционерам?», «Путин, ты правда считаешь, что народ верит в этот цирк с подставными вопросами?», «Правда говорят, что Навальный про вас теперь фильм снимает?», - такие вопросы задают россияне, которых не пригласили в московскую студию и для участия в телемосте с президентом.
В Twitter также пишут, что в Перми в разгар «прямой линии» выключили свет. Это произошло после того, как один из жителей города прислал сообщение с вопросом о том, когда Путин уйдет в отставку.