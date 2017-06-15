Власти в ответ на антикоррупционные расследования засекретили данные об активах чиновников и силовиков
Депутаты Госдумы 14 июня приняли во втором чтении законопроект, который позволяет засекречивать информацию о владении недвижимостью и фирмами лицами, которые находятся под государственной охраной, а также членами их семей
Депутаты Госдумы 14 июня приняли во втором чтении законопроект, который позволяет засекречивать информацию о владении недвижимостью и фирмами лицами, которые находятся под государственной охраной, а также членами их семей. Принятие такого документа значительно осложнит работу борцам с коррупцией, так как им придется получать согласие ФСО на выписку из реестра недвижимости.
Замглавы ФСО Николай Кондратюк ранее заявил, что данная инициатива является ответом на «новые вызовы и угрозы», а глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что ограничения на получение информации о чиновниках и силовиках вводятся, чтобы «исключить возможность получения сведений, которые могут быть использованы против объекта государственной охраны».
Депутат Андрей Луговой в свою очередь добавил, доступ к персональным данным охраняемых лиц ограничивается «в целях защиты от террористической атаки».
Законопроект о засекречивании информации об имуществе лиц под госохраной распространяется на президента, премьер-министра, генерального прокурора, главу СКР, спикеров Госдумы и Совета Федерации и председателей Верховного и Конституционного суда, а также членов их семей.
После вступления закона в силу из всех публичных реестров будет исключена любая информация об указанных объектах госохраны и их родственников, в том числе и дальних (законодательство не регулирует понятие члена семьи).
Поскольку список лиц, находящихся под государственной охраной является секретным, то в реальности исключить из публичных реестров можно сведения и об имуществе чиновников и силовиков, которые не являются объектами госохраны.
Замглавы организации Transparency International Russia Илья Шуманов отметил, что публичного обсуждения данной инициативы не проводилось. Более того, в первой редакции законопроекта пункта про «защиту персональных данных лиц, находящихся под госохраной» не было, его по-тихому добавили ко второму чтению.
Борцы с коррупцией считают принятие данного законопроекта реакцией властей на громкие антикоррупционные расследования. Фигурантами расследований становились родственники президента Владимира Путина, глава правительства Дмитрий Медведева, сыновья генпрокурора Юрия Чайки и многие другие.
«Страх того, что об имуществе и активах чиновников узнают из очередного антикоррупционного расследования уже ощущается на физическом уровне», - отметил Шуманов.
«Да-да. Выписка из реестра недвижимости - это именно то, чем пользуются террористы. Главный инструмент практически», - прокомментировал инициативу по защите чиновников от борцов с коррупцией соратник Алексея Навального Георгий Албуров.