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Политика
15 июня 07:45

Семья Владимира Путина владеет как минимум двумя виллами во Франции

Семья российского президента Владимира Путина владеет, по меньшей мере, двумя домами на территории Франции. Одну покупку совершил предполагаемый зять главы государства бизнесмен Кирилл Шамалов, а владельцем второго особняка называют нового мужа Людмилы Путиной

Фото: Martians-clash.info

Семья российского президента Владимира Путина владеет, по меньшей мере, двумя домами на территории Франции. Одну покупку совершил предполагаемый зять главы государства бизнесмен Кирилл Шамалов, а владельцем второго особняка называют нового мужа Людмилы Путиной Артура Очеретного.

Агент по недвижимости французского города Биарриц Лорен Вебер утверждает, что в 2012 году бизнесмен Кирилл Шамалов приобрел виллу во Франции, а продавцом стал другой бизнесмен и друг президента Геннадий Тимченко. Шамалова СМИ называют мужем младшей дочери главы государства Екатерины Тихоновой.

Заместитель мэра Биаррице Джоселин Кастейнед в свою очередь утверждает, что Шамалов в 2012 году приобрел, «по меньшей мере, один из двух домов, связанных с семьей Путина». Как пишет журнал Time, местные жители встречают родственников российского президента во время прогулок или на рынке.

Консул Александр де Миллер-де-ла Сердо отмечает, что люди из окружения Путина «испытывают привязанность к этому месту». По одной из версий, именно в Биаррице Путин в 1999 году получил предложение стать преемником Бориса Ельцина.

По свидетельствам очевидцев, бывшая супруга Владимира Путина Людмила часто бывает в Биаррице. Обычно она останавливается в отеле Miramar или «в доме, который принадлежит другу Путина из Санкт-Петербурга». Судя по всему, речь идет о вилле Art Deco в соседнем городе Англе. По данным реестра земель Франции, ее владельцем является бизнесмен Артур Очеретный, которого называют новым мужем Людмилы Путиной.

Священник русской православной церкви в Биаррице отец Пантелеймон подтвердил, что семья Путина на протяжении многих лет владеет недвижимостью во французском городе, но отмечает, что они никогда не приходили к нему церковь «подать милостыню или помолиться».

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