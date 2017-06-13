Алексея Навального арестовали на 30 суток за организацию незаконного митинга
Симоновский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток по статье «Повторное нарушение установленного порядка организации или проведения митинга». Судья огласила свое решение около полуночи в понедельник, 12 июня
Симоновский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток по статье «Повторное нарушение установленного порядка организации или проведения митинга». Судья огласила свое решение около полуночи в понедельник, 12 июня.
«30 суток. Мало того, что они всю страну разворовали, так я ещё из-за них концерт Depeche Mode в Москве пропущу», - прокомментировал решение суда Алексей Навальный в своем Twitter.
Алексей Навальный был задержан в подъезде своего дома днем в понедельник перед началом антикоррупционной акции. По версии правоохранителей и судьи, оппозиционер «организовывал» несанкционированную акцию в то время, когда его задерживали. Кроме того, в материалах дела не указано место и время нарушения.
Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что обжалует приговор об административном аресте. «Самое смешное, что в протоколе указано, что Навальный совершил административное правонарушение в 13.30, когда выходил из подъезда», - отметил Кобзев.
В сою очередь адвокат Константин Терехов отметил, что судом было нарушено право Навального на защиту, так как в суд не были вызваны полицейские, составившие протокол о задержании.
Следствие обвиняет Алексея Навального в том, что он разместил в интернете призывы к гражданам переместиться с проспекта Сахарова, где протестная акция была разрешена, на Тверскую для участия в несогласованной протестной акции. Всего в ходе мероприятия были задержаны более 730 человек.
Кроме того, защита оппозиционера обвинила судью Анастасию Лоскутову в предвзятости. В распоряжении защиты есть фотография оперативника, который говорил с судьей и аудиозапись разговора. По словам Терехова, суд утвердил материалы дела в устной форме, сообщив по телефону, что в материалах нет ошибок.
«Вы в наибольшей степени заинтересованы, потому что есть аудиозапись. Мы знаем, что полиция приезжала, показала вам материал, вы ошибки исправили. Тут материал уголовного дела, вы фактически фабриковали уголовное дело. Вам лучше взять отвод и какого-нибудь еще судью взять в это дело», - заявил в ходе судебного заседания Алексей Навальный.