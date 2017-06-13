Меню
Политика
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Авторская колонка
13 июня 02:10
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

Все авторы

Кто провокатор?

Навальный — провокатор или нет? Призыв пойти на несогласованную Тверскую вместо согласованного Сахарова — это провокация или нет? Если брать отдельно взятое событие, безо всякого контекста — то это, конечно, решение провокационное. Потому что влечет понятные всем последствия.

На Сахарова тоже наверняка были бы задержания — без них у нас даже из собственного подъезда выйти невозможно, не то, что на митинг пойти. Но на Тверской их на порядок, на три порядка больше. Там, где были бы единицы, получились сотни повязанных. Так что да, в этом смысле призыв Навального — это определенная провокация, эскалация и вызывание огня на себя — в прямом смысле, кстати, тоже — ведь и самого Алексея взяли под локоток.

Но это если рассматривать ситуацию в отрыве от всего, что ей предшествовало. А мы как-то уже подзабыли, что не должны получать разрешения на проведение митингов и собраний. Мы уведомляем власти о своем желании собраться и что-то провести. Но по факту нам требуются разрешения. Ведь согласование — это и есть разрешение.

У тебя имеется желание что-то организовать, но если власти это не согласуют, то фактически твоя акция становится запрещенной и в итоге изготовители автозаков потирают всякий раз свои мозолистые руки, потому что на их продукцию нынче невероятный спрос. На сотни задержанных требуются десятки машин — причем, уже не только для Москвы, но и для Питера и для других городов по всей стране.

А потом вашу акцию формально согласуют, но фактически срывают. Потому что экраны, оказывается, опасны и кого-то могут перевозбудить. Монтировать сцену и звук запретят уже не вам, а всем возможным подрядчикам. Хоть сам бери топор, пилу и гвозди. Впрочем, с топором вас сцапают еще до всякого митинга, а заодно влепят за незаконную перепланировку города, который само начальство уже вконец изнасиловало траншеями и плиткой.

Ну, дали бы спокойно Навальному собрать людей, провести митинг — с экранами, сценой и звуком, без ОМОНа и автозаков — и ничего бы не было! Ни шума на весь мир, ни задержанных, ни побитых. И народу, к слову, пришло бы не так много.

Гражданам шашлыки дороже всего на свете. Но власти с самого начала закладывались на конфликт. Потому формально все разрешали, а за кулисами делали все, чтобы ничего не получилось. Столкновения и беспорядки нужны властям гораздо больше, чем Навальному. Чтобы запугать всех, кто впредь собирается ходить на уличные акции, чтобы под предлогом беспорядков запретить все, что еще не успели запретить.

Ну, и конечно, чтобы получить на будущее шикарные бюджеты. На новые автозаки, на камеры, распознающие лица, но современные дубинки и водометы. Да и просто, чтобы за казенный счет пополнить личные карманы. Поэтому те, кто больше всех орут про провокации, те и есть главные провокаторы — вот и все.

Источник - Эхо Москвы

Сейчас на главной
Горячие новости
«Почта России» - что не потеряно, то спрятано
Правоохранительные органы Читы обнаружили в доме местной жительницы более 2 тонн неотправленных писем, в том числе и судебных повесток. Сестра женщины работает в «Почте России»
Горячие новости
«На акцию протеста никто не пришел»
В Москве число задержанных во время антикоррупционных «гуляний» выросло до 750 человек. Более 300 участников протестной акции полицейские задержали в Санкт-Петербурге. Задержанные есть во Владивостоке, Благовещенске, Казани, Норильске
Горячие новости
В Москве на акции против коррупции задержали 400 человек
В Москве сотрудники Росгвардии «зачистили» от участников антикоррупционной акции отрезок Тверской улицы от Пушкинской площади до входа на фестиваль «Времена и эпохи».
Горячие новости
Алексея Навального задержали на выходе из дома
Правоохранительные органы задержали оппозиционера Алексея Навального перед началом антикоррупционной акции. Оппозиционер был задержан в подъезде своего дома в районе Марьино
Горячие новости
Алексей Навальный перенес митинг против коррупции на Тверскую улицу
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о переносе акции против коррупции 12 июня в Москве с проспекта академика Сахарова на Тверскую улицу. Московские власти назвали заявление оппозиционера провокацией
Горячие новости
Силовики ликвидировали «кратовского стрелка» в ходе многочасовой операции
Сотрудники МВД России и Росгвардии ликвидировали жителя подмосковного поселка Кратово Раменского района, устроившего стрельбу по людям и силовикам. Спецоперация продолжалась несколько часов
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Участников акции 12 июня пугают провокациями и «умными» камерами
Московские власти сообщили об установке видеокамер с функцией идентификации личности при проведении массовых мероприятий в День России 12 июня. Чиновники отметили, что такие камеры будут установлены с целью обеспечения мер безопасности на массовых акциях
Горячие новости
В подмосковном поселке Кратово местный житель открыл стрельбу по людям
В Московской области сотрудники полиции блокировали и окружили вооруженного мужчину, устроившего стрельбу в поселке Кратово Раменского района. В Росгвардии сообщили, что местонахождение злоумышленника установлено
Горячие новости
ГИБДД отучат от установки камер в кустах
В Тюмени автомобилист успешно обжаловал в суде штраф о превышении скорости. Водитель доказал, что камера фиксации нарушений правил дорожного движения была установлена сотрудниками ГИБДД с нарушением действующих правил
Горячие новости
Роскомнадзор не виноват
В МВД уточнили, что проверка проводится по обращению Роскомнадзора в связи с распространенной в интернете «ложной информацией» о якобы сбоях в работе платежных систем в результате DNS-атаки. В полиции уже установили личности подозреваемых
Горячие новости
Депутаты большинством голосов приняли во втором чтении закон о сносе «хрущевок»
Согласно поправкам, под программу реновации попадают дома не выше девяти этажей, проекты которых разработали с 1957 по 1968 годы. Собственники квартир в домах под снос также могут рассчитывать на денежную компенсацию
Горячие новости
Наталья Поклонская обвинила Transparency International в подделке документов
Экс-прокурор Крыма и депутат Наталья Поклонская обвинила организацию Transparency International Russia в предоставлении поддельных документов в расследовании о ее квартирах. Поклонская опубликовала документы на приписываемую ей квартиру в Донецке,
авиакомпании
Летать за границу становится дешевле
Российские авиакомпании к началу летнего сезона заметно снизили стоимость билетов на зарубежные поездки. Теперь перелет обойдется туристам в среднем на 20% дешевле, чем в прошлом году, но все равно дороже уровня 2015 года
Горячие новости
Противники реновации проводят стихийный митинг около Госдумы
Противники программы реновации проводят стихийный митинг около здания Госдумы РФ, где сегодня пройдет второе чтение резонансного законопроекта о массовом сносе «хрущевок» в столице. Участники протестной акции скандируют «Позор», «Москва против»
Бизнес
Ваш бизнес еще не отняли? Тогда мы идем к вам!
Спортивный клуб «Спорт Палас» появился на карте Санкт-Петербурга в 2007 году и сразу стал набирать популярность среди горожан своей универсальностью. Теннисные корты, фитнес, йога, кафе – полезное можно было совместить с приятным, придти можно было всей семьей и отдельно отдать детишек «на спорт».
Горячие новости
Азиатские авиакомпании переманивают российских пилотов
В российских авиакомпаниях растет утечка летных кадров. Пилоты все чаще переходят на работу в азиатские авиакомпании. Только за последние 2,5 года на работу в Азию перебрались 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов
Горячие новости
Мораторий на смертную казнь России не помеха
В Государственной думе предложили изменить правила реализации моратория на смертную казнь. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев считает, что российские суды могли бы выносить смертные приговоры с отсрочкой
Горячие новости
Зажрались вы в своей Москве!
Москва среди всех российских регионов меньше всех нуждается в программе реновации жилого фонда. Российская столица заняла одно из последних мест по доле ветхого и аварийного жилья, однако массовый снос «хрущевок» решили провести именно в Москве