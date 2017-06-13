В Москве число задержанных на акции против коррупции превысило 750 человек
В Москве число задержанных во время антикоррупционных «гуляний» выросло до 750 человек. Более 300 участников протестной акции полицейские задержали в Санкт-Петербурге. Задержанные есть во Владивостоке, Благовещенске, Казани, Норильске
В Москве число задержанных во время антикоррупционных «гуляний» выросло до 750 человек. Более 300 участников протестной акции полицейские задержали в Санкт-Петербурге. Задержанные есть во Владивостоке, Благовещенске, Казани, Норильске, Новосибирске, Калининграде, Владимире, Липецке. В целом по стране число задержанных составляет около 1,5 тысяч человек.
В Москве и Петербурге задержания производились в жесткой форме. Силовики выхватывали людей из толпы и отводили их в автозаки. Оппозиционная активистка Юлия Галямина сообщила в соцсетях, что во время задержания боец ОМОНа ударил ее кулаком в лицо. У нее подозрение на сотрясение мозга. Ее мужа сильно избили, после чего задержали.
Среди задержанных оказались оппозиционер Илья Яшин, директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов и координатор московского отделения «Открытая Россия» Мария Баронова. Организатор и идейный вдохновитель антикоррупционной акции Алексей Навальный был задержан в подъезде своего дома еще до начала мероприятия.
Навального обвиняют в повторном нарушении правил организации митингов и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
В мэрии Москвы сообщили, что в антикорупционном митинге приняли участие не более 5 тысяч человек. Также чиновники отчитались об успешных действиях полиции по пресечению незаконной акции. Напомним, что митинг против коррупции был согласован на проспекте академика Сахарова, однако накануне акции Алексей Навальный призвал своих сторонников провести «гуляния» по Тверской улице.
«По сравнению с тем количеством – порядка 2,5 миллиона человек, которые приняли участие в праздновании Дня России – это ничтожный процент», - заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, слова которого приводит «Интерфакс».
В МВД России сообщили, что в ходе столичной акции против коррупции были задержаны 150 человек, а не 750. Всего, по данным ведомства, в акции приняли участие 4,5 тысячи человек.
В свою очередь Первый канал сообщил, что протестная акция состоялась на проспекте Сахарова и на нее «никто не пришел». Про массовую акцию на Тверской улице и задержания ее участников телеканал не сообщил.